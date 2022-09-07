"Доброе утро" от Бена Стиллера: голливудский актер пьет кофе из чашки "Я люблю Львов"

Американская знаменитость Бен Стиллер, недавно посетивший Украину, поделился приятным фото с сувениром из Львова. Также он пожелал всем доброе утро.

18 июня звезду фильмов "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" увидели во Львове. Именно там ему подарили чашку с надписью "Я люблю Львов".

Читайте также Эта война должна прекратиться, – Бен Стиллер рассказал, почему решил приехать в Украину

"Доброе утро" от Бена Стиллера

В твиттере актер лаконично написал "Доброе утро". И показал чашку, вероятно, с утренним кофе. В комментариях читатели благодарят за поддержку Украины и приглашают Стиллера снова посетить Львов:

"Добро пожаловать во Львов, Бен! Будьте в безопасности и обязательно посетите наши кофейни!"

"Наш милый Львов любит вас в ответ. Пожалуйста, возвращайся побыстрее".



"Доброе утро" от Бена Стиллера / Скриншот твита

Что известно о визите Стиллера в Украину

О появлении голливудского актера в Украине стало известно благодаря социальной сети текток. В ней пользователь с ником @shan_oleg выложил видео, на котором можно увидеть Бена Стиллера вблизи памятника Шевченко.

Впервые Стиллер встретился с беженцами в Польше, откуда родом его родители. Позже он приехал во Львов, впоследствии в Киев и деоккупированные городки Киевщины – Ирпеня и Бучи. По словам актера, невозможно почувствовать все, только просматривая телевидение и соцсети. Стиллер хотел своими глазами увидеть зверства россиян на наших землях и привлечь внимание мира к войне в Украине.

Читайте еще " Это не фильм, а реальность, и это огорчает, – Бен Стиллер шокирован событиями в Украине

Отметим, что больше всего Бена шокировали нанесение оккупантами разрушений и истории людей. В частности, в интервью Соломии Витвицкой он вспомнил историю женщины, которая с 10-летними близнецами посреди ночи убегала к безопасному месту: "Они даже не знали, когда смогут выйти на улицу. И вот этот террор, намеренно направленный на гражданских – это просто противно. Другой молодой человек рассказал, что это был фильм ужасов – никто не знал, куда бежать, куда бежать. Живые разговоры с пострадавшими дают понимание, что именно происходило и как. Мир должен об этом знать, чтобы помочь остановить. Мы не имеем права забывать о беженцах".

Как сообщил Стиллер, Украина – невероятная страна, а война должна прекратиться.

Напомним, недавно россия внесла в черный список Бена Стиллера и Шона Пенна. Им запретили въезд в страну-агрессорку.