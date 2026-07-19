Бенедикту Камбербэтчу – 50: эти 5 фильмов круче, чем "Шерлок"
19 июля британскому актеру исполняется 50 лет, и за это время он успел побывать детективом, магом, математиком, художником, ковбоем-психопатом, политиком, шпионом и еще десятком людей, которым психотерапевт точно не помешал бы.
К юбилею актера 24 Канал собрал пять фильмов, которые доказывают: Камбербэтч давно перерос статус "того самого Шерлока".
"Кошачьи миры Луиса Вейна"
2021
IMDB 6,8
Камбербэтч играет реального британского художника Луиса Вейна, прославившегося своими антропоморфными котами еще в то время, когда общество не было готово даже к обычному кошачьему контенту, не говоря уже о пушистиках в костюмах.
Сначала фильм кажется легкой сказкой о чудаковатом художнике, но постепенно превращается в очень болезненную историю о таланте, психических расстройствах, потерях и одиночестве.
"Кошачьи миры Луиса Вейна": смотреть трейлер
"12 лет рабства"
2013
IMDB 8,1
В фильме-лауреате "Оскара" Камбербэтч исполняет второстепенную роль владельца плантации Форда. Его герой не является откровенным злодеем. Наоборот – он образован, сострадателен и даже пытается поступать правильно.
Проблема лишь одна: быть хорошим человеком недостаточно, если тебе не хватает смелости действовать.
"12 лет рабства": смотреть трейлер
"Черная месса"
2015
IMDB 6,8
Фильм основан на реальной истории гангстера Уайти Балджера, который одновременно сотрудничал с ФБР и строил одну из самых кровавых преступных империй США.
Камбербэтч играет младшего брата мафиози – успешного сенатора. Он прекрасно знает, кем на самом деле является его родственник, но молчание оказывается гораздо удобнее, чем борьба.
"Черная месса": смотреть трейлер
"В лапах пса"
2021
IMDB 6,8
Камбербэтч перевоплощается в Фила Бербанка – грубого, жестокого и токсичного ковбоя, который будто специально делает все, чтобы его ненавидели.
Но чем дальше развивается сюжет, тем яснее становится: за хамством и агрессией скрывается человек со сложными внутренними травмами и страхами.
"В лапах пса": смотреть трейлер
"Рози"
2025
IMDB 6,6
Камбербэтч играет талантливого архитектора Тео Роуза, который вместе с женой Айви строит успешную жизнь в США. Он получает престижный заказ, а она наконец-то возвращается к своей мечте – открывает ресторан.
Но судьба решает сыграть в свою любимую игру "а теперь все наоборот". Шторм разрушает музей, который должен был стать триумфом Тео, в то время как ресторан его жены неожиданно становится громким успехом.
Карьерные роли меняются местами, а вместе с ними начинает рушиться идеальная картинка брака.
"Рози": смотреть трейлер
Вчера свой день рождения отмечал Вин Дизель, поэтому мы подготовили для вас подборку фильмов на вечер с его участием.