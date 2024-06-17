Так, после дебюта картины на экранах, киноманы фанатели от актерского каста, который наполнил этот хитовый приквел. Редакция Кино 24 покажет, как выглядят в реальной жизни актеры, сыгравшие главные роли в сериале "Берлин".

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Как выглядят в реальной жизни актеры сериала "Берлин"

Этот сериал расскажет как харизматичный Берлин собирает команду в Париже, чтобы осуществить одно из самых амбициозных ограблений – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь.

Заметим, что "Берлин" создан теми же авторами, что и "Бумажный дом" – Алексом Пиной и Хесусом Кольменаром. В сериале снимались:

Педро Алонсо – Андрес де Фонольоса "Берлин";

Тристан Ульоа – Дамиан;

Мишель Хеннер – Кейла;

Бегона Варгас – Камерон;

Хулио Пенья Фернандес – Рой;

Джоэль Санчес – Брюс.

Педро Алонсо

Испанский актер Педро Алонсо мастерски воплотил на экранах "Берлина", который является харизматичным, элегантным и безжалостным грабителем. Еще с выхода "Бумажного дома" этот актер настолько поразил своим талантом, что его герой стал едва ли не самым любимым среди зрителей.

Сейчас харизматичному актеру Педру Алонсо 52 года. На сегодня его фильмография насчитывает десятки киноработ, среди которых: "Отец Касарес", "Под подозрением", "Гранд-отель", "Министерство времени", "Страж дьявола", "Бумажный дом" и другие.

Актер женат и воспитывает дочь Уриэль.

Тристан Ульоа

Тристан Ульоа стал одной из самых известных знаменитостей в мире испанских телесериалов. В течение многих лет он снимался в таких известных фильмах, как "Комиссар", "Посольство", "Фаринья", "Берлин" и другие.

Несмотря на то, что многие из испанских зрителей может по-разному смотреть на звезду такого калибра, Тристан живет спокойной жизнью со своей женой, с которой он находится в отношениях на протяжении 20 лет. Также известно, что они воспитывают двое очаровательных детей – Макси, 15 лет, и Онду, 7 лет.

Мишель Хеннер

Мишель Хеннер сыграла умную, но робкую Кейлу. Будущая звезда сериала "Берлин" родилась 14 сентября 1986 года в Барселоне. В ее творческом багаже есть участие в таких проектах как: "Очень испанское кино", "Пришелец из космоса", "Птичий короб Барселона" и "Изабелла". Именно за последнюю из этих картин она получила награду "Серебряные кадры" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" в 2013 и 2015 годах.

Бегона Варгас

Эта молодая актриса, которой 24 года, сыграла энергичную и живую Камерон в сериале "Берлин". Однако слава пришла к девушке еще в 2018 году благодаря роли Роберты в сериале "Другой взгляд". Кроме этого проекта, она сыграла в картинах "Открытое море" и "Добро пожаловать в Эдем". Также известно, что в начале 2020 года был выпущен первый художественный фильм "Malasaña 32", в котором Бегона сыграла главную роль.

Хулио Пенья Фернандес

В "Берлине" Хулио Пенья сыграл молодого парня Роя. Несмотря на то, что поклонницы с восторгом смотрят как он воплотил в этом сериале взвешенного и серьезного парня, это не единственный проект актера. Большую популярность Хулио Пенья получил в 2021 году. Собственно, именно тогда он появился в фильме Netflix "Сквозь мое окно", где сыграл Ареса Идальго, главного героя.

Социальные сети 23-летний актер ведет не очень активно, но снимки в инстаграме все-таки время от времени выставляет. Профиль артиста насчитывает 4,2 миллиона подписчиков. Личную жизнь актер также держит в тайне.

Джоэль Санчес

Безумный и обольстительный Брюс предстал перед поклонниками в лице актера Хоэля Санчеса. Известно, что молодой 25-летний парень работает моделью. А вот роль в сериале "Берлин" для него была дебютной для него.

Каждый из них безумно талантливый, поэтому уверены, что на экранах вскоре будут появляться новые проекты с их участием. Поэтому не пропустите киноновинок с любимыми испанскими актерами.