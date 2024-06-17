Так, після дебюту картини на екранах, кіномани фанатіли від акторського касту, який наповнив цей хітовий приквел. Редакція Кіно 24 покаже, який мають вигляд в реальному житті актори, що зіграли головні ролі в серіалі "Берлін".

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Який мають вигляд в реальному житті актори серіалу "Берлін"

Цей серіал розповість як харизматичний Берлін збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань – викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього за одну ніч.

Зауважимо, що "Берлін" створений тими ж авторами, що і "Паперовий будинок" – Алексом Піною та Хесусом Кольменаром. У серіалі знімалися:

Педро Алонсо – Андрес де Фонольоса "Берлін";

Трістан Ульоа – Даміан;

Мішель Хеннер – Кейла;

Беґона Варґас – Камерон;

Хуліо Пенья Фернандес – Рой;

Джоель Санчес – Брюс.

Педро Алонсо

Іспанський актор Педро Алонсо майстерно втілив на екранах "Берліна", який є харизматичним, елегантним і безжальним грабіжником. Ще з виходу "Паперового будинку" цей актор настільки вразив своїм талантом, що його герой став чи не найулюбленішим серед глядачів.

Зараз харизматичному актору Педру Алонсо 52 роки. На сьогодні його фільмографія налічує десятки кіноробіт, серед яких: "Батько Касарес", "Під підозрою", "Гранд-готель", "Міністерство часу", "Вартовий диявола", "Паперовий будинок" та інші.

Актор одружений та виховує донечку Уріель.

Трістан Ульоа

Трістан Ульоа став однією з найвідоміших знаменитостей у світі іспанських телесеріалів. Протягом багатьох років він знімався у таких відомих фільмах, як "Комісар", "Посольство", "Фаринья", "Берлін" та інші.

Попри те, що багато хто з іспанських глядачів може по-різному дивитися на зірку такого калібру, Трістан живе спокійним життям зі своєю дружиною, з якою він перебуває у стосунках протягом 20 років. Також відомо, що вони виховують двоє чарівних дітей – Максі, 15 років, і Онду, 7 років.

Мішель Хеннер

Мішель Хеннер зіграла розумну, але боязку Кейлу. Майбутня зірка серіалу "Берлін" народилася 14 вересня 1986 року в Барселоні. У її творчому доробку є участь у таких проєктах як: "Дуже іспанське кіно", "Прибулець з космосу", "Пташиний короб Барселона" та "Ізабелла". Саме за останню з цих картин вона отримала нагороду "Срібні кадри" у номінації "Найкраща телевізійна акторка" в 2013 та 2015 роках.

Беґона Варґас

Ця молода акторка, якій 24 роки, зіграла енергійну та жваву Камерон у серіалі "Берлін". Однак слава прийшла до дівчини ще в 2018 році завдяки ролі Роберти в серіалі "Інший погляд". Окрім цього проєкту, вона зіграла у картинах "Відкрите море" та "Ласкаво просимо в Едем". Також відомо, що на початку 2020 року було випущено перший художній фільм "Malasaña 32", у якому Беґона зіграла головну роль.

Хуліо Пенья Фернандес

У "Берліні" Хуліо Пенья зіграв молодого хлопця Роя. Попри те, що шанувальниці з захопленням дивитися як він втілив у цьому серіалі виваженого та серйозного хлопця, це не єдиний проєкт актора. Велику популярність Хуліо Пенья отримав у 2021 році. Власне, саме тоді він з'явився у фільмі Netflix "Крізь моє вікно", де зіграв Ареса Ідальго, головного героя.

Соціальні мережі 23-річний актор веде не дуже активно, але знімки в інстаграмі все-таки час від часу виставляє. Профіль артиста налічує 4,2 мільйона підписників. Особисте життя актор також тримає в таємниці.

Джоель Санчес

Шалений та зваблий Брюс постав перед шанувальниками в обличчі актора Хоеля Санчеса. Відомо, що молодий 25-річний хлопець працює моделлю. О ось роль у серіалі "Берлін" для нього була дебютною.

Кожен з них шалено талановитий, тож впевнені, що на екранах невдовзі будуть з'являтися нові проєкти з їхньою участю. Тож не пропустіть кіноновинок з улюбленими іспанськими акторами.