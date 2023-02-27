"Это свидание" – первая игровая лента режиссера Надежды Парфан. Мировая премьера короткометражки состоялась 19 февраля.

Смотрите также 9 лет ожесточенной борьбы: фильмы о войне в Украине, которые стоит увидеть

Краткометражный фильм Надежды Парфан получил награду на Берлинале

Это 5-минутная история о Киеве, войне и жизни, которая не прекращается во всех его проявлениях,

– рассказала Парфан.

Свою ленту режиссер посвятила Вооруженным Силам Украины:

женщинам-защитницам, которых более 20 % в рядах ВСУ;

ЛГБТК+ людям, ушедшим защищать наше государство;

членам нашей команды, которые прямо сейчас защищают нас в рядах ВСУ;

тем, кто уложил свою жизнь, защищая нас и кто уже никогда не вернется на площадку.

"Спасибо, что защищаете нашу страну, нашу культуру, наши города и нашу роскошь снимать кино в условиях военного времени. Слава Украине!", – написала режиссер.

"Это свидание": смотрите трейлер фильма

Надежда Парфан — режиссер, продюсер, куратор культурных проектов, основательница онлайн-кинотеатра Takflix и соучредительница Международного фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче (2014 – 2018 годы). Член Украинской киноакадемии. Режиссер таких фильмов:

"Экзарх" (2014 год),

"Reve ta Stohne on Tour" (2016 год),

"Новоселье" (2017 год),

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (2019 год),

"Женщины, играющие в игры" (2021 год).

Кроме фильма Надежды Парфан, на Берлинале-2023 получила награду еще одна документальная лента украинско-немецкого производства – "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи. Ее наградили за лучший короткометражный фильм в программе Generation Kplus, а также 2500 евро от немецкой благотворительной организации для детей Deutsches Kinderhilfswerk. Лента рассказывает о войне глазами украинок и детей, которые из-за российского полномасштабного вторжения вынужденно нашли убежище в Германии.

Напомним, американское издание The New Yorker опубликовало документальный короткометражный фильм-эссе Надежды Парфан "Я не хотела делать фильм о войне". Это фильм о