"Це побачення" – перша ігрова стрічка режисерки Надії Парфан. Світова прем’єра короткометражки відбулася 19 лютого.
Дивіться також 9 років запеклої боротьби: фільми про війну в Україні, які варто побачити
Короткометражний фільм Надії Парфан отримав нагороду на Берлінале
Це 5-хвилинна історія про Київ, війну і життя, яке не припиняється у всіх його проявах,
– розповіла Парфан.
Свою стрічку режисерка присвятила Збройним Силам України:
- жінкам-захисницям, яких понад 20 % в лавах ЗСУ;
- ЛГБТК+ людям, які пішли захищати нашу державу;
- членам нашої команди, які прямо зараз захищають нас в лавах ЗСУ;
- тим, хто поклав своє життя, захищаючи нас і хто вже ніколи не повернеться на майданчик.
"Дякуємо, що захищаєте нашу країну, нашу культуру, наші міста і нашу розкіш знімати кіно в умовах воєнного часу. Слава Україні!", – написала режисерка.
"Це побачення": дивіться трейлер фільму
Надія Парфан — режисерка, продюсерка, кураторка культурних проєктів, засновниця онлайн-кінотеатру Takflix та співзасновниця Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" у Славутичі (2014 – 2018 роки). Членкиня Української кіноакадемії. Режисерка таких фільмів:
- "Екзарх" (2014 рік),
- "Reve ta Stohne on Tour" (2016 рік),
- "Новосілля" (2017 рік),
- "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (2019 рік),
- "Жінки, що грають в ігри" (2021 рік).
Нагадаємо, американське видання The New Yorker опублікувало документальний короткометражний фільм-есе Надії Парфан "Я не хотіла робити фільм про війну". Це фільм про