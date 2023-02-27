Украинский фильм получил специальное отличие на Берлинале-2023 и посвятил его ВСУ
Источник:Надежда Парфан
Фильм Надежды Парфан "Это свидание" получил специальное отличие международного жюри короткометражного конкурса на Берлинале-2023. Лента рассказывает о военном Киеве в 2022 году.
"Это свидание" – первая игровая лента режиссера Надежды Парфан. Мировая премьера короткометражки состоялась 19 февраля.
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Краткометражный фильм Надежды Парфан получил награду на Берлинале
Это 5-минутная история о Киеве, войне и жизни, которая не прекращается во всех его проявлениях,
– рассказала Парфан.
Свою ленту режиссер посвятила Вооруженным Силам Украины:
- женщинам-защитницам, которых более 20 % в рядах ВСУ;
- ЛГБТК+ людям, ушедшим защищать наше государство;
- членам нашей команды, которые прямо сейчас защищают нас в рядах ВСУ;
- тем, кто уложил свою жизнь, защищая нас и кто уже никогда не вернется на площадку.
"Спасибо, что защищаете нашу страну, нашу культуру, наши города и нашу роскошь снимать кино в условиях военного времени. Слава Украине!", – написала режиссер.
"Это свидание": смотрите трейлер фильма
Надежда Парфан — режиссер, продюсер, куратор культурных проектов, основательница онлайн-кинотеатра Takflix и соучредительница Международного фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче (2014 – 2018 годы). Член Украинской киноакадемии. Режиссер таких фильмов:
- "Экзарх" (2014 год),
- "Reve ta Stohne on Tour" (2016 год),
- "Новоселье" (2017 год),
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (2019 год),
- "Женщины, играющие в игры" (2021 год).
Напомним, американское издание The New Yorker опубликовало документальный короткометражный фильм-эссе Надежды Парфан "Я не хотела делать фильм о войне". Это фильм о