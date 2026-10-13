"24 Канал" собрал пять захватывающих фильмов, которые отлично подойдут для вечернего просмотра. Здесь есть истории мировых знаменитостей, потрясающие взлеты и решения, навсегда изменившие мир. Хотя не все герои этих фильмов заслуживают аплодисментов.

"Король говорит!"

Год: 2010

Жанр: биографическая, историческая драма

IMDb: 8,0

Будущий британский король Георг VI страдает от сильного заикания, которое превращает каждое публичное выступление в настоящее испытание. Когда обстоятельства вынуждают его взойти на престол, он обращается за помощью к необычному логопеду Лайонелу Логу.

Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил игру Колина Ферта и Джеффри Раша, а также эмоциональную силу финальной речи. Критик назвал картину удачной исторической и личной драмой.



"Король говорит!": смотреть трейлер

"Основатель"

Год: 2016

Жанр: биографическая, бизнес-драма

IMDb: 7,2

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Обычный продавец миксеров Рэй Крок знакомится с братьями Макдональдами, которые создали необычный ресторан быстрого питания. Мужчина сразу понимает, что перед ним золотая жила, и решает превратить маленькое заведение в международную империю.

Что говорят критики: Мэтт Золлер Сайтц из RogerEbert отметил блестящую игру Майкла Китона и неоднозначный образ главного героя. В то же время он раскритиковал чрезмерное количество объяснений и недостаточно раскрытых женских персонажей.



"Основатель": смотреть трейлер

"Оппенгеймер"

Год: 2023

Жанр: биографическая, историческая драма, триллер

IMDb: 8,2

Физик Роберт Оппенгеймер возглавляет секретный американский проект по созданию атомной бомбы. Его научное открытие навсегда меняет ход истории, но в то же время заставляет ученого столкнуться с моральными последствиями собственной работы.

Что говорят критики: Мэтт Золлер Сайтц из RogerEbert особо отметил режиссерское мастерство Нолана и игру Киллиана Мерфи. По его мнению, главная сила фильма заключается не столько в зрелищных взрывах, сколько в психологическом портрете человека, изменившего мир.



"Оппенгеймер": смотреть трейлер

"Пеле: Рождение легенды"

Год: 2016

Жанр: биографическая, спортивная драма

IMDb: 7,1

Маленький мальчик из бедной бразильской семьи мечтает стать большим футболистом. Несмотря на финансовые трудности, предрассудки и многочисленные препятствия, он уверенно идет к своей цели. Фильм рассказывает о детстве и юности легендарного Пеле, который уже в 17 лет помог сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.

Что говорят критики: Джордан Гоффман из The Guardian отнесся к фильму довольно сдержанно. Он раскритиковал предсказуемый сюжет и чрезмерную сентиментальность. В то же время история становления футбольной легенды может заинтересовать поклонников спорта.



"Пеле: Рождение легенды": смотреть трейлер

"Богемская рапсодия"

Год: 2018

Жанр: биографическая, музыкальная драма

IMDb: 7,9

Фредди Меркьюри – молодой музыкант с большими амбициями, который вместе с группой Queen постепенно покоряет мировые сцены. Однако за безумной популярностью скрываются личные проблемы, сложные отношения и борьба с самим собой.

Что говорят критики: Обозреватели The Guardian высоко оценили перевоплощение Рами Малека в Фредди Меркьюри, однако раскритиковали сценарий за упрощение биографии певца и исторические неточности. Особенно много вопросов вызвало изображение его личной жизни.

"Богемская рапсодия": смотреть трейлер

А если после серьезных "биографических драм" захочется чего-то полегче, у нас для вас есть подборка романтических комедий 90-х.