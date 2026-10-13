24 Канал зібрав п'ять захопливих фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Тут є історії світових знаменитостей, приголомшливі злети та рішення, які назавжди змінили світ. Щоправда, не всі герої цих стрічок заслуговують на оплески.

"Промова короля"

Рік: 2010

Жанр: біографічна, історична драма

IMDb: 8,0

Майбутній британський король Георг VI страждає від сильного заїкання, яке перетворює кожен публічний виступ на справжнє випробування. Коли обставини змушують його посісти престол, чоловік звертається по допомогу до незвичайного логопеда Лайонела Лога.

Що кажуть критики: Роджер Еберт високо оцінив гру Коліна Ферта та Джеффрі Раша, а також емоційну силу фінальної промови. Критик назвав стрічку вдалою історичною та особистою драмою.



"Промова короля": дивитись трейлер

"Засновник"

Рік: 2016

Жанр: біографічна, бізнес-драма

IMDb: 7,2

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Звичайний продавець міксерів Рей Крок знайомиться з братами Макдональдами, які створили незвичайний ресторан швидкого харчування. Чоловік одразу розуміє, що перед ним золота жила, й вирішує перетворити маленький заклад на міжнародну імперію.

Що кажуть критики: Метт Золлер Сайтц із RogerEbert відзначив блискучу гру Майкла Кітона та неоднозначний образ головного героя. Водночас він розкритикував надмірну кількість пояснень і недостатньо розкритих жіночих персонажів.



"Засновник": дивитись трейлер

"Оппенгеймер"

Рік: 2023

Жанр: біографічна, історична драма, трилер

IMDb: 8,2

Фізик Роберт Оппенгеймер очолює секретний американський проєкт зі створення атомної бомби. Його наукове відкриття назавжди змінює перебіг історії, однак водночас змушує вченого зіткнутися з моральними наслідками власної роботи.

Що кажуть критики: Метт Золлер Сайтц із RogerEbert особливо відзначив режисерську майстерність Нолана та гру Кілліана Мерфі. На його думку, головна сила стрічки полягає не стільки у видовищних вибухах, скільки в психологічному портреті людини, яка змінила світ.



"Оппенгеймер": дивитись трейлер

"Пеле: Народження легенди"

Рік: 2016

Жанр: біографічна, спортивна драма

IMDb: 7,1

Маленький хлопчик із бідної бразильської родини мріє стати великим футболістом. Попри фінансові труднощі, упередження та численні перешкоди, він упевнено йде до своєї мети. Стрічка розповідає про дитинство та юність легендарного Пеле, який уже в 17 років допоміг збірній Бразилії виграти чемпіонат світу.

Що кажуть критики: Джордан Гоффман із The Guardian поставився до фільму доволі стримано. Він розкритикував передбачуваний сюжет і надмірну сентиментальність. Водночас історія становлення футбольної легенди може зацікавити шанувальників спорту.



"Пеле: Народження легенди": дивитись трейлер

"Богемна рапсодія"

Рік: 2018

Жанр: біографічна, музична драма

IMDb: 7,9

Фредді Мерк'юрі – молодий музикант із великими амбіціями, який разом із гуртом Queen поступово підкорює світові сцени. Однак за шаленою популярністю приховуються особисті проблеми, складні стосунки та боротьба із самим собою.

Що кажуть критики: Оглядачі The Guardian високо оцінили перевтілення Рамі Малека у Фредді Мерк'юрі, однак розкритикували сценарій за спрощення біографії співака та історичні неточності. Особливо багато запитань викликало зображення його особистого життя.

"Богемна рапсодія": дивитись трейлер

А якщо після серйозних біографічних драм захочеться чогось легшого, ми маємо для вас добірку романтичних комедій 90-х.



