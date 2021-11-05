Чем ближе к премьере, тем больше создатели картины пытаются заинтересовать зрителей. Лента расскажет о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена.

К теме В сети появился второй трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном – детали сюжета

Официальный синопсис Warner Bros.

"Бэтмен – это острый и насыщенный событиями триллер, изображающий Бэтмена в его ранние годы, который пытается сбалансировать ярость со справедливостью, расследуя тревожную тайну, терроризировавшую Готем. Роберт Паттинсон показывает грубое и интенсивное изображение Бэтмена как разочарованного и отчаянного линчевателя, который понял, что его гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, на которого он охотится".

Новый синопсис о "Бэтмене" был опубликован на официальном сайте Warner Bros. Хотя он не рассекречивает детали сюжета, однако изображает общую картину для атмосферы фильма.

"Бэтмен" 2022: смотрите трейлер

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз, главную роль сыграл Роберт Паттинсон ("Сумерки"). Кроме него звездный состав пополнили:

Колин Фаррелл ("Джентльмены", "Фантастические звери и где их искать"),

Зои Кравиц ("Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда"),

Энди Серкис ("Черная пантера"),

Пол Дано ("12 лет рабства") и другие.

Авторы картины планируют использовать в фильме музыкальную партитуру легендарного композитора Майкла Джаккино, хорошо известного своими работами над такими проектами: