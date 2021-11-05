Чем ближе к премьере, тем больше создатели картины пытаются заинтересовать зрителей. Лента расскажет о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена.
К теме В сети появился второй трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном – детали сюжета
Официальный синопсис Warner Bros.
"Бэтмен – это острый и насыщенный событиями триллер, изображающий Бэтмена в его ранние годы, который пытается сбалансировать ярость со справедливостью, расследуя тревожную тайну, терроризировавшую Готем. Роберт Паттинсон показывает грубое и интенсивное изображение Бэтмена как разочарованного и отчаянного линчевателя, который понял, что его гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, на которого он охотится".
Новый синопсис о "Бэтмене" был опубликован на официальном сайте Warner Bros. Хотя он не рассекречивает детали сюжета, однако изображает общую картину для атмосферы фильма.
"Бэтмен" 2022: смотрите трейлер
Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз, главную роль сыграл Роберт Паттинсон ("Сумерки"). Кроме него звездный состав пополнили:
- Колин Фаррелл ("Джентльмены", "Фантастические звери и где их искать"),
- Зои Кравиц ("Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда"),
- Энди Серкис ("Черная пантера"),
- Пол Дано ("12 лет рабства") и другие.
Авторы картины планируют использовать в фильме музыкальную партитуру легендарного композитора Майкла Джаккино, хорошо известного своими работами над такими проектами:
- "Потерянные",
- "Доктор Стрэндж",
- "Человек-паук: нет пути домой",
- "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" и другими.