Чим ближче до прем’єри, тим більше творці картини намагаються зацікавити глядачів. Стрічка розповідатиме про події, відбуваються у перший рік появи Бетмена.

До теми У мережі з'явився другий трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном – деталі сюжету

Офіційний синопсис Warner Bros.

"Бетмен – це гострий і насичений подіями трилер, що зображає Бетмена в його ранні роки, який намагається балансувати лють зі справедливістю, розслідуючи тривожну таємницю, яка тероризувала Готем. Роберт Паттінсон показує грубе й інтенсивне зображення Бетмена як розчарованого і відчайдушного лінчувателя, який усвідомив, що його гнів не робить його кращим за безжального серійного вбивцю, на якого він полює".

Новий синопсис про "Бетмена" було опубліковано на офіційному сайті Warner Bros. Хоча він не розсекречує деталей сюжету, однак змальовує загальну картину для атмосфери фільму.

"Бетмен" 2022: дивіться трейлер

Режисером "Бетмена" є Метт Рівз, головну роль зіграв Роберт Паттінсон ("Сутінки"). Крім нього зірковий склад поповнили:

Колін Фаррелл ("Джентльмени", "Фантастичні звірі і де їх шукати"),

Зої Кравіц ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"),

Енді Серкіс ("Чорна пантера"),

Пол Дано ("12 років рабства") та інші.

Автори картини планують у фільму використати музичну партитуру легендарного композитора Майкла Джаккіно, добре відомого своїми роботами над такими проєктами: