Режисер нового "Бетмена" Метт Рівз опублікував у Twitter новий кадр з майбутнього блокбастера з Зої Кравіц, яка зіграла Жінку-кішку Селіну Кайл.
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Фільм розповідає про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена.
Для Брюса Уейна це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить, – розповідає Роберт Паттінсон
Основний трейлер "Бетмен": дивіться відео онлайн
Що відомо про сюжет фільму "Бетмен"
Warner Bros. разом з основним трейлером "Бетмена" також показали коротке відео залаштунків. У ньому підтверджується історію, що розкриває сюжет стрічки – її опублікували у твіттері за кілька днів до виходу трейлера.
Залаштунки фільму "Бетмен": дивіться відео онлайн
Інсайдерський аккаунт ViewerAnon описував сюжет "Бетмена" так:
Як повідомляє інсайдер, новий фільм про Бетмена – це детективна історія майже на три години, повноцінний нуарний фільм. Сюжет стартує на Хеллоуїн, історія розтягнута приблизно на тиждень.
Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона. Більшу частину екранного часу (Брюс Уейн) носить костюм. Він – Бетмен і вкрай мало зацікавлений у тому, щоб бути Брюсом.
Не оминули увагою і головного антагоніста фільму – Загадника. Кажуть, він буде схожим на Пилу. Наприклад, на одного з персонажів одягають нашийник з вибухівкою; аби отримати комбінацію і зняти його, треба вирішити три загадки.
Коли фільм з'явиться у кіно
Українська прем'єра фільму запланована на 3 березня 2022 року. Головну роль зіграв Роберт Паттінсон ("Сутінки", "Аргумент"). У фільмі також знялися Пол Дано ("Нафта"), Джеффрі Райт ("Світ Дикого Заходу"), Колін Фаррелл ("Джентльмени") та інші.