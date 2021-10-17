Режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз опубликовал в Twitter новый кадр из будущего блокбастера с Зои Кравиц, сыгравшую Женщину-кошку Селину Кайл.

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Фильм рассказывает о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена.

Для Брюса Уэйна это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь надевает костюм и почти не спит,

– рассказывает Роберт Паттинсон

Основной трейлер "Бэтмен": смотрите видео онлайн

Что известно о сюжете фильма "Бэтмен"

Warner Bros. вместе с основным трейлером "Бэтмена" также показали короткое видео закулисья. В нем подтверждается история, раскрывающая сюжет ленты – ее опубликовали в твитере за несколько дней до выхода трейлера.

Закулисье фильма "Бэтмен": смотрите видео онлайн

Инсайдерский аккаунт ViewerAnon описывал сюжет "Бэтмена" так:

Брюс Уэйн увлекся, почти не снимает костюм и думает лишь о борьбе с преступностью. Примерно в том же ключе о своем персонаже высказался и Роберт Паттинсон.

Как сообщает инсайдер, новый фильм о Бэтмене – это детективная история почти на три часа, полноценный нуарный фильм. Сюжет стартует на Хэллоуин, история растянута примерно на неделю.

Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона. Большую часть экранного времени (Брюс Уэйн) носит костюм. Он – Бэтмен и крайне мало заинтересован в том, чтобы быть Брюсом.

Не обошли вниманием и главного антагониста фильма – Загадочника. Говорят, он будет похож на Пилу. Например, на одного из персонажей надевают ошейник со взрывчаткой; чтобы получить комбинацию и снять его, надо решить три загадки.

Когда фильм появится в кино

Украинская премьера фильма запланирована на 3 марта 2022 года. Главную роль сыграл Роберт Паттинсон ("Сумерки"). В фильме также снялись Пол Дано ("Нефть"), Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"), Колин Фаррелл ("Джентльмены") и другие.