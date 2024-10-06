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Фильмы, которые можно посмотреть на выходных онлайн

"Дюна. Часть вторая"

"Дюна: Часть вторая" продолжит эпическую историю Пола Атрида, героя, чья жизнь навсегда изменилась после трагических событий первой части. Фильм расскажет о его мифическом путешествии вместе с фременами – жителями пустыни Арракис, которые стали для него союзниками и поддержкой в борьбе за справедливость. На пути мести Пол столкнется с теми, кто предал и уничтожил его семью, загнав его в безжалостную борьбу за выживание.

В центре истории – сложный выбор Пола между любовью к Чани, женщине, которая стала его главной поддержкой в этой жестокой реальности, и его необратимой судьбой, связанной со спасением всей галактики. Пол понимает, что от его действий зависит будущее вселенной, ведь только он способен увидеть страшные последствия, которые ждут человечество в случае его бездействия.

В продолжении зрители вновь окунутся в сложный мир политических интриг, предательств и заговоров, которые стоят на пути Пола к восстановлению справедливости.

"Дюна. Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие парни: Все или ничего"

Американский комедийный боевик 2024 года с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.

Современное, высокопрофессиональное полицейское подразделение сталкивается с серьезным вызовом, когда улицы Майами оказываются под угрозой из-за новой волны криминальной активности. Незнакомые и хорошо организованные "Плохие Парни" начинают быстро распространять свое влияние, что приводит к росту уровня опасности в городе.

"Плохие парни: Все или ничего": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Когда мир пришел в упадок и превратился в пустынный край без надежды, юную Фуриозу похищают из Зеленого Места Многих Матерей, забирая ее в руки великой Байкерской Орды, возглавляемой жестоким Дементусом. Жизнь Фуриозы меняется навсегда, и теперь она вынуждена пробираться через опасные территории, полные насилия и хаоса.

Они вместе с ордой странствуют по Пустоши, где каждый шаг может стать последним. По дороге Фуриоза учится выживать в жестоком мире, где нет места для слабостей. Ее мощь и решительность начинают привлекать внимание других членов орды, которые, возможно, не готовы следовать жестоким приказам Дементуса.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите онлайн трейлер фильма

Вскоре группа наталкивается на Цитадель Несмертельного Джо – огромную крепость, окруженную легендами и страхом. Это место стало ареной для борьбы за власть, где два тирана – Дементус и Джо – ведут безжалостную войну за господство. Пока эти два монстра соревнуются, Фуриоза понимает, что ее настоящая битва только начинается.

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