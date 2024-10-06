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Фільми, які можна подивитись на вихідних онлайн

"Дюна. Частина друга"

"Дюна: Частина друга" продовжить епічну історію Пола Атріда, героя, чиє життя назавжди змінилося після трагічних подій першої частини. Фільм розкаже про його міфічну подорож разом із фременами – мешканцями пустелі Арракіс, які стали для нього союзниками та підтримкою в боротьбі за справедливість. На шляху помсти Пол зіткнеться з тими, хто зрадив та знищив його родину, загнавши його в безжалісну боротьбу за виживання.

У центрі історії – складний вибір Пола між коханням до Чані, жінки, яка стала його головною підтримкою у цій жорстокій реальності, і його незворотною долею, пов’язаною з порятунком усієї галактики. Пол розуміє, що від його дій залежить майбутнє всесвіту, адже тільки він здатен побачити страшні наслідки, які чекають на людство в разі його бездіяльності.

У продовженні глядачі знову поринуть у складний світ політичних інтриг, зрад і змов, які стоять на шляху Пола до відновлення справедливості.

"Дюна. Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані хлопці: Все або нічого"

Американський комедійний бойовик 2024 року з Віллом Смітом і Мартіном Лоуренсом у головних ролях.

Сучасний, високопрофесійний поліцейський підрозділ стикається з серйозним викликом, коли вулиці Маямі опиняються під загрозою через нову хвилю кримінальної активності. Незнайомі та добре організовані "Погані Хлопці" починають швидко поширювати свій вплив, що призводить до зростання рівня небезпеки в місті.

"Погані хлопці: Все або нічого": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Коли світ занепав і перетворився на пустельний край без надії, юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів, забираючи її в руки великої Байкерської Орди, очолюваної жорстоким Дементусом. Життя Фуріози змінюється назавжди, і тепер вона змушена пробиратися через небезпечні території, сповнені насильства та хаосу.

Вони разом з ордою мандрують Пусткою, де кожен крок може стати останнім. По дорозі Фуріоза вчиться виживати в жорстокому світі, де немає місця для слабкостей. Її міць та рішучість починають привертати увагу інших членів орди, які, можливо, не готові слідувати жорстоким наказам Дементуса.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться онлайн трейлер фільму

Невдовзі група натрапляє на Цитадель Несмертела Джо – величезну фортецю, оточену легендами та страхом. Це місце стало ареною для боротьби за владу, де два тирани – Дементус та Джо – ведуть безжальну війну за панування. Поки ці два монстри змагаються, Фуріоза розуміє, що її справжня битва лише починається.

Обирайте свого фаворита, запасайтеся смаколиками та насолоджуйтеся переглядом одного з цих дивовижних кіношедеврів, що вже доступні онлайн. Тож влаштовуйте кіновечір у зручному місці й приготуйтеся до яскравих емоцій та захопливих пригод!