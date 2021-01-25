Вскоре на большие экраны выйдет новый фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро. Главную роль в ленте сыграла Ана де Армас. которая рассказала интересные детали подготовки к съемкам.

Съемки фильма "Блондинка"

Биографическая драма "Блондинка" уже привлекла внимание киноманов, ведь Ана де Армас является копией легендарной Мэрилин Монро. Однако подготовка к съемкам фильма была не из легких, о чем актриса откровенно рассказала в интервью The Sunday Times.

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Как известно, Мэрилин имела особый тембр и манеру общения. В течение 9 месяцев Ана де Армас с преподавателями диалектов изучала технику, чтобы научиться говорить как Монро.

Я пыталась! Мне понадобилось 9 месяцев курсов по диалектике, чтобы научиться. Это было пыткой, еще и такой изнурительной. Мой мозг взрывался,

– поделилась актриса.

Кадры со съемочной площадки фильма о Мэрилин Монро / Фото Hola!

Кроме этого, Ана де Армас рассказала, что быть женщиной в Голливуде всегда было непросто. И у Мэрилин Монро было еще больше испытаний на пути, ведь у нее не было поддержки от семьи.

"Я, как женщина в этой области, много думала о том, как это было в 1930-ых, 1940-ых, 1950-ых годах. А что, если у вас нет прочной базы, поддержки семьи и прочее – тогда это на самом деле очень трудно пройти", – добавила Ана де Армас.

Сюжет фильма "Блондинка" и первые фото

Мэрилин Монро стала настоящей иконой Голливуда, а потому и после смерти ее популярность не угасает. Десятки фильмов, как документальных, так и художественных, уже давно дали представление зрителям, насколько непростой была жизнь этой легендарной красавицы. Но вскоре на экраны выйдет еще одна лента, которая сможет удивить поклонников Мэрилин Монро.

Сюжет фильма "Блондинка" создали на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс. Байопик покажет путь кинодивы к успеху, бурные вечеринки, в которых участвовала актриса и романы Мэрилин Монро. Главную роль в ленте сыграла Ана де Армас, покорившая сеть фото в образе своей героини.

Актриса Ана де Армас ошеломила перевоплощением / Фото Netflix

Ана де Армас в образе Мэрилин Монро / Фото Netflix