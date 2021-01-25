Невдовзі на великі екрани вийде новий фільм "Білявка" про Мерилін Монро. Головну роль у стрічці зіграла Ана де Армас. яка розповіла цікаві деталі підготовки до зйомок.

Зйомки фільму "Білявка"

Біографічна драма "Білявка" вже привернула увагу кіноманів, адже Ана де Армас є копією легендарної Мерилін Монро. Однак підготовка до зйомок фільму була не з легких, про що актриса відверто розповіла в інтерв'ю The Sunday Times.

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Як відомо, Мерилін мала особливий тембр і манеру спілкування. Упродовж 9 місяців Ана де Армас з викладачами діалектів вивчала техніку, щоб навчитись говорити як Монро.

Я намагалась! Мені знадобилось 9 місяців курсів з діалектики, аби навчитись. Це було катуванням, ще й таким виснажливим. Мій мозок вибухав,

– поділилась актриса.



Кадри зі знімального майданчика фільму про Мерилін Монро / Фото Hola!

Окрім цього, Ана де Армас розповіла, що бути жінкою в Голлівуді завжди було непросто. Та Мерилін Монро мала ще більше випробувань на шляху, адже у неї не було підтримки від родини.

"Я, як жінка в цій галузі, багато думала про те, як це було у 1930-их, 1940-их, 1950-их роках. А що, якщо у вас немає міцної бази, підтримки родини тощо – тоді це насправді дуже важко пройти", – додала Ана де Армас.

Сюжет фільму "Білявка" і перші фото

Мерилін Монро стала справжньою іконою Голлівуду, а тому й після смерті її популярність не згасає. Десятки фільмів, як документальних, так і художніх, вже давно дали уявлення глядачам, наскільки непростим було життя цієї легендарної красуні. Та невдовзі на екрани вийде ще одна стрічка, яка зможе здивувати прихильників Мерилін Монро.

Сюжет фільму "Білявка" створили на основі роману письменниці Джойс Керол Оутс. Байопік покаже шлях кінодіви до успіху, бурхливі вечірки, в яких брала участь актриса та романи Мерилін Монро. Головну роль у стрічці зіграла Ана де Армас, яка підкорила мережу фото в образі своєї героїні.



Актриса Ана де Армас приголомшила перевтіленням / Фото Netflix



Ана де Армас в образі Мерилін Монро / Фото Netflix