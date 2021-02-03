Стримингова платформа Netflix готовит для киноманов новый боевик. Главную роль в проектах уже получила Дженнифер Лопес. Актриса перевоплотится в наемную убийцу, что удивило ее поклонников.

Источник: Deadline

Режиссерское кресло займет талантливая Ники Каро, известная экранизацией мультфильма "Мулан". По данным издания, новый боевик компании Netflix снимать в духе культового "Леона". Сценарий ленты уже разработан, а его автором выступила Андреа Берлофф.

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Известно, что фильм выйдет в прокат под названием "Мать" (The Mother). В центре событий окажется наемный убийца, которая за годы своей работы нажила немало врагов. Теперь главной героине не остается ничего, как скрываться от недругов, которые желают ей смерти. Покинуть свое укрытие киллер решится только тогда, когда ее дочь окажется в опасности.

Роль киллера исполнит Дженнифер Лопес. Для актрисы это новое амплуа, ведь раньше она представла перед зрителями в романтических комедиях или драмах. Поэтому миллионы людей захотели увидеть, как Джей Ло будет расправлятся с обидчиками.

Актерская карьера Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес начала свою кинокарьеру еще в 1986 году. С тех пор актриса перевоплотилась не в одну героиню лент и сериалов, которые в основном были мечтательными и безумно влюбленными. В частности, Джей Ло сыграла в таких романтических лентах:

"Госпожа горничная"

"Джили"

"Девушка из Джерси"

"Потанцуем?"

"Если свекровь – монстр"

"Запасной план"

"Чего ждать, когда ждешь ребенка"

"Начни сначала" и другие.

Даже в боевике с Джейсоном Стейтемом "Паркер" актриса предстала в привычном романтическом образе. Но, кажется, Джей Ло активно работает над тем, чтобы разрушить устоявшееся клише о себе. Сейчас актриса готовится к съемкам 2 боевиков, которые могут помочь ей избавиться стереотипных ролей.