Стрімінгова платформа Netflix готує для кіноманів новий бойовик. Головну роль у проєкті вже отримала Дженніфер Лопес. Актриса перевтілиться у найману вбивцю, що здивувало її прихильників.

Джерело: Deadline

Режисерське крісло посяде талановита Нікі Каро, відома екранізацією мультфільму "Мулан". За даними видання, новий бойовик компанії Netflix зніматимуть у дусі культового "Леона". Сценарій стрічки вже розроблений, а його авторкою виступила Андреа Берлофф.

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Відомо, що фільм вийде у прокат із назвою "Мати" (The Mother). У центрі подій опиниться наймана вбивця, яка за роки своєї роботи нажила чимало ворогів. Тепер головній героїні не залишається нічого, як переховуватись від недругів, які бажають їй смерті. Покинути своє укриття кілерка наважиться тільки тоді коли її донька опиниться у небезпеці.

Роль кілерки виконає Дженніфер Лопес. Для актриси це нове амплуа, адже раніше вона поставала перед глядачами в романтичних комедіях або ж драмах. Тому мільйони людей захотіли побачити, як Джей Ло чинитиме розправу з кривдниками.

Акторська кар'єра Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес почала свою кінокар'єру ще у 1986 році. Відтоді актриса перевтілилась не в одну героїню стрічок та серіалів, які здебільшого були мрійливими і шалено закоханими. Зокрема, Джей Ло зіграла у таких романтичних стрічках:

"Покоївка з Мангеттену"

"Джилі"

"Дівчина з Джерсі"

"Потанцюймо?"

"Якщо свекруха – монстр"

"Запасний план"

"Чого чекати, коли чекаєш дитину"

"Почни спочатку" тощо.

Навіть у бойовику з Джейсоном Стейтемом "Паркер" актриса постала у звичному романтичному образі. Та, здається, Джей Ло активно працює над тим, щоб зруйнувати стале кліше про себе. Наразі актриса готується до зйомок 2 бойовиків, які можуть допомогти їй позбутись стереотипних ролей.