Больной афазией Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepfake

Тяжелобольной американский актер Брюс Уиллис нашел способ вернуться в кинокарьеру. Он продал права по своему образу компании Deepfake, к тому же – российской.

Как известно, это уже не первое сотрудничество актера с российской компанией. В прошлом году с помощью технологии генерации лиц на основе нейросети он появился в серии рекламных роликов оператора "Мегафон".

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Брюс Уиллис продал права по своему образу российской компании Deepfake

Легенда боевиков Брюс Уиллис стал первым голливудским актером, продавшим свои права на возможность создания "цифрового близнеца" российской компании Deepcake.

Актер называет эту технологию "прекрасной возможностью вернуться в прошлое".

Технология Deepfake позволяет использовать изображения человека, наложенного на другое лицо. Благодаря использованию машинного обучения и искусственного интеллекта можно создать визуального и звукового "близнеца" кого-нибудь в видео. Эта технология уже использовалась во вселенной "Звездных войн" в фильмах "Изгой-один: Звездные войны: Истории" и во втором сезоне "Мандалорца".

, в марте семья 67-летнего актера рассказала о болезни афазии, которой страдает Брюс Уиллис. В связи с этим он оставил карьеру киноактера.

Кстати, в прошлом с помощью технологии дипфейка Уиллис смог сняться в эпизодической роли в серии российских рекламных роликов.

Мне понравилась точность, с которой вышел мой персонаж. Это минифильм в обычном для меня жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое,

– сказал Уиллис о своем опыте работы с компанией России.

"С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я смог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, и я благодарю всю нашу команду", – дополнил он.

Брюс Уиллис об опыте работы с российской компанией: смотрите видео



С 1980-х Уиллис был одним из архетипических голливудских титанов боевиков. Именно его роль детектива Джона Макклейна в праздничном триллере "Крепкий орешек" прославила Уиллиса как вечно мрачного героя боевиков. Благодаря кассовому успеху и мгновенному статусу классика Макклейн стал звездой франшизы, а Уиллис прославился как типичный циничный и остроумный добрый парень в таких фильмах, как "Армагеддон", "Пятый элемент" и "Город грехов". Иногда он брал на себя роли, которые высмеивали его грубый образ, повторяясь как дерзкий сердцеед в ситкоме "Друзья", а также как Малкольм Кроу в культовом хорроре М. Найта Шьямалана "Шестое чувство".