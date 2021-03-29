Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил рекорд Гиннеса. Картина побила рекорд за самое длинное название, которое когда-либо номиновали на Оскар.

И неудивительно, поскольку полное название ленты – " Борат последующий кинофильм: Дар в виде порнографической обезьяны вице-президенту Майклу Пенсу во имя в последнее время приниженного народа Казахстана ". Предыдущим рекордсменом за самое длинное название фильма, который был номинирован на Оскар, была лента "Замечательные люди в своих летучих машинах" или "Как я летел из Лондона в Париж за 25 часов 11 минут" (Великобритания, 1965 год).

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Заметим, что "Борат 2" номинирован на Оскар в двух категориях: лучшая женская роль второго плана и лучший (адаптированный) сценарий.

Фильм "Борат 2": коротко о фильме

Это продолжение истории о сатирическом персонаже Борате. Первый фильм "Борат: изучение культуры Америки на благо славной нации Казахстан" рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве. Этого персонажа создал и сыграл британец Саша Барон Коэн.

В "Борат 2" ввели нового персонажа – дочь главного героя Тутару Сагдиеву. Ее сыграла болгарка Мария Бакалова. Именно ее номинировали за лучшую женскую роль второго плана.

Фильм стал не менее сатирическим и скандальным, чем первый. Его уже успели обвинить в расизме, несправедливом обращении и в обиде казахстанского народа. Также он стал причиной сексуального скандала с Руди Джулиани – юристом Дональда Трампа.

Кстати, лента уже собрала 6 наград от различных кинопремий: Золотой глобус, Выбор критиков, Национальное сообщество кинокритиков, Сообщество кинокритиков онлайн и Гильдия писателей Америки.

Из них Мария Бакалова получила 3 ​​награды за лучшую актрису второго плана.