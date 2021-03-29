Фільм "Борат 2" Саші Барона Коена встановив рекорд Гіннеса. Картина побила рекорд за найдовшу назву, яка коли-небудь була номінована на Оскар.

І не дивно, оскільки повна назва стрічки – "Наступний фільм про Бората: Передача величезного хабара американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану". Попереднім рекордсменом за найдовшу назву фільму, який номінували на Оскар, була стрічка "Чудові люди у своїх летючих машинах" або "Як я летів з Лондона в Париж за 25 годин 11 хвилин" (Велика Британія, 1965 рік).

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Зауважимо, що "Борат 2" номінували на Оскар" у двох категоріях: найкраща жіноча роль другого плану і найкращий (адаптований) сценарій.

Фільм "Борат 2": коротко про фільм

Це продовження історії про сатиричного персонажа Бората. Перший фільм "Борат: вивчення культури Америки на благо славної нації Казахстану" розповідає про казахстанського журналіста Бората Сагдієва. Цього персонажа створив і зіграв британець Саша Барон Коен.

У "Борат 2" ввели нового персонажа – дочку головного героя Тутару Сагдієву. Її зіграла болгарка Марія Бакалова. Саме її номінували за найкращу жіночу роль другого плану.

Фільм став не менш сатиричним та скандальним, ніж перший. Його вже встигли звинуватити в расизмі, несправедливому поводженні та в образі казахстанського народу. Також він став причиною сексуального скандалу з Руді Джуліані – юристом Дональда Трампа.

До речі, стрічка вже зібрала 6 нагород від різних кінопремій: Золотий глобус, Вибір критиків, Національна спільнота кінокритиків, Спільнота кінокритиків онлайн та Гільдія письменників Америки.

З них Марія Бакалова отримала 3 нагороди за найкращу акторку другого плану.

Фільм "Борат 2": дивитися трейлер