Фільм "Борат 2" встановив світовий рекорд Гіннеса: незвичайна причина
Фільм "Борат 2" Саші Барона Коена встановив рекорд Гіннеса. Картина побила рекорд за найдовшу назву, яка коли-небудь була номінована на Оскар.
Джерело:Guinness World Records
І не дивно, оскільки повна назва стрічки – "Наступний фільм про Бората: Передача величезного хабара американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану". Попереднім рекордсменом за найдовшу назву фільму, який номінували на Оскар, була стрічка "Чудові люди у своїх летючих машинах" або "Як я летів з Лондона в Париж за 25 годин 11 хвилин" (Велика Британія, 1965 рік).
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Зауважимо, що "Борат 2" номінували на Оскар" у двох категоріях: найкраща жіноча роль другого плану і найкращий (адаптований) сценарій.
Фільм "Борат 2": коротко про фільм
- Це продовження історії про сатиричного персонажа Бората. Перший фільм "Борат: вивчення культури Америки на благо славної нації Казахстану" розповідає про казахстанського журналіста Бората Сагдієва. Цього персонажа створив і зіграв британець Саша Барон Коен.
- У "Борат 2" ввели нового персонажа – дочку головного героя Тутару Сагдієву. Її зіграла болгарка Марія Бакалова. Саме її номінували за найкращу жіночу роль другого плану.
- Фільм став не менш сатиричним та скандальним, ніж перший. Його вже встигли звинуватити в расизмі, несправедливому поводженні та в образі казахстанського народу. Також він став причиною сексуального скандалу з Руді Джуліані – юристом Дональда Трампа.
До речі, стрічка вже зібрала 6 нагород від різних кінопремій: Золотий глобус, Вибір критиків, Національна спільнота кінокритиків, Спільнота кінокритиків онлайн та Гільдія письменників Америки.
З них Марія Бакалова отримала 3 нагороди за найкращу акторку другого плану.
Фільм "Борат 2": дивитися трейлер
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