А ви не помічали, що на головних героїв бойовиків не нападають групами, а кожен зі зловмисників чекає в черзі на прочуханку. Або ж хакери можуть зламати навіть урядову систему за кілька клацань по клавіатурі.

Ми підібрали 8 найпопулярніших неточностей, які зустрічаються у фільмах Голлівуду. І впевнені, що кожен глядач їх помічав у бойовиках.

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Вбивство скасовується

Коли мова йде про другорядного персонажа, кілери чи мафіозі швидко чинять розправу. Однак коли у кадрі з'являється головний герой, план дій змінюється. Вбивство перетворюється на театралізовану гру, розмову всіх персонажів, розкриття якихось деталей фільму, після чого "жертві" вдається обхитрувати досвідчених найманців, або дочекатись підмоги.

Противники, навіть знаючи небезпечність своїх суперників, не квапились їх ліквідувати, як це було у "Месниках".

"Месники": дивіться фрагмент фільму

Біг під час перестрілки

Скільки ж зірок бойовика під час перестрілки ховались за дерев'яними столами. І диво: вони ставали мов куленепробивними у тому місці, де був головний герой.

Ще одним недоліком бойовиків є біг персонажів під час перестрілки. Кулі мов оминають головних акторів стрічки, а вони, цілі і неушкоджені, вибираються з кімнати, яка перетворилась на решето після стрілянини.

"Копи на підхваті": дивіться фрагмент фільму

Чисті вентиляції

Зірки бойовиків часто використовують вентиляційні шахти, щоб непомітно втекти або навпаки – добратись до місця пригоди. І у всіх голлівудських фільмах перед глядачами постає бездоганно чиста вентиляція, чого немає в реальному житті. Окрім цього, розміри вентиляційних шахт не такі просторі, як нам показують у фільмах.

Ще одним поширеним міфом, який демонструє Голлівуд, є беззвучність такої витівки. Під вагою навіть тендітної жінки, як Зої Салдана у бойовику "Коломбіана", метал вентиляції може гнутись із гуркотом. Та навіть якщо матеріал більш міцний, тоді шурхоту точно не уникнути.



Зої Салдана у фільмі "Коломбіана" / Фото Tristar Pictures

Удар по голові

Після удару по голові головні герої фільмів втрачають свідомість. Однак після цього вони приходять до тями, не маючи жодних ознак струсу мозку.

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Злам урядових програм за лічені секунди

Мабуть, у всіх фільмах про шпигунів чи шахраїв можна побачити, що головні герої повинні поцупити якісь файли та для цього з легкістю зламують навіть урядові системи, які мають потужний антихакерський захист. І на все героям бойовиків потрібно всього кілька хвилин.



Неточності у фільмах / Кадр "8 подруг Оушена" / Фото IMDb

Вибухи у кадрі

Скільки разів глядачі бачили у бойовиках видовищні кадри, коли головні герої обертаються спиною до місця вибуху, і коли позаду них все палає, актори гордо крокують на камеру. У цьому випадку автори цих пафосних відео не враховують, що вибух має ударну хвилю, яка повинна була б знести з ніг героїв.

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Цікаво, що навіть маленький камінець, який влучить ударною хвилею в людину, може вбити. Однак головним героям фільму це ніколи не загрожує.



Кліше у фільмах Голлівуду / Фото Paramount Pictures

Противники ніколи не дивляться вверх

Коли противники головного героя оглядають кімнату, вони дивляться тільки прямо або під меблями. Однак ніколи персонажі бойовиків не звертають увагу на стелю, де й переховуються зірки екшенів.

Жінка на підборах

Всі жінки з впевненістю скажуть: бігти на підборах досить складно. Однак у бойовиках героїні можуть з легкістю втекти від переслідувачів або ж дати їм відсіч, будучи у такому взутті.



У фільмі "Час" головна героїня бігла у туфлях на шпильці / Фото Netflix