8 неточностей в боевиках, которые далеки от реальности
А вы не замечали, что на главных героев боевиков не нападают группами, а каждый из злоумышленников ждет в очереди на порку. Или же хакеры могут взломать даже правительственную систему за несколько щелчков по клавиатуре.
Источник:24 канал
Мы подобрали 8 самых популярных неточностей, которые встречаются в фильмах Голливуда. И уверены, что каждый зритель их замечал в боевиках.
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Убийство отменяется
Когда речь идет о второстепенном персонаже, киллеры или мафиози быстро делают расправу. Однако когда в кадре появляется главный герой, план действий меняется. Убийство превращается в театрализованную игру, разговор всех персонажей, раскрытие каких-то деталей фильма, после чего "жертве" удается обхитрить опытных наемников, или дождаться помощи.
Противники, даже зная опасность своих соперников, не торопились их ликвидировать, как это было в "Мстителях".
"Мстители": смотрите фрагмент фильма
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Бег во время перестрелки
Сколько же звезд боевика во время перестрелки прятались за деревянными столами. И чудо: они становились как пуленепробиваемыми в том месте, где был главный герой.
Еще одним недостатком боевиков является бег персонажей во время перестрелки. Пули как будто обходят главных актеров ленты, а они, целы и невредимы, выбираются из комнаты, которая превратилась в решето после стрельбы.
"Копы в глубоком запасе": смотрите фрагмент фильма
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Чистые вентиляции
Звезды боевиков часто используют вентиляционные шахты, чтобы незаметно убежать или наоборот – добраться до места происшествия. И во всех голливудских фильмах перед зрителями предстает безупречно чистая вентиляция, чего нет в реальной жизни. Кроме этого, вентиляционные шахты не такие просторные, как нам показывают в фильмах.
Еще одним распространенным мифом, который демонстрирует Голливуд, является беззвучность такой затеи. Под тяжестью даже хрупкой женщины, как Зои Салдана в боевике "Коломбиана", металл вентиляции может гнуться с грохотом. И если материал более прочный, тогда шороха точно не избежать.
Зои Салдана в фильме "Коломбиана" / Фото Tristar Pictures
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Удар по голове
После удара по голове главные герои фильмов теряют сознание. Однако после этого они приходят в себя, не имея никаких признаков сотрясения мозга.
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Слом правительственных программ за считанные секунды
Пожалуй, во всех фильмах про шпионов или мошенников можно увидеть, что главные герои должны украсть какие-то файлы и для этого с легкостью взламывают даже правительственные системы, которые имеют мощную антихакерскую защиту. И на все героям боевиков нужно всего несколько минут.
Неточности в фильмах / Кадр "8 подруг Оушена" / Фото IMDb
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Взрывы в кадре
Сколько раз зрители видели в боевиках зрелищные кадры, когда главные герои оборачиваются спиной к месту взрыва, и когда позади них все пылает, актеры гордо шагают на камеру. В этом случае авторы этих пафосных видео не учитывают, что взрыв имеет ударную волну, которая должна была бы снести с ног героев.
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Интересно, что даже маленький камешек, который попадет ударной волной в человека, может убить. Однако главным героям фильма это никогда не грозит.
Клише в фильмах Голливуда / Фото Paramount Pictures
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Противники никогда не смотрят вверх
Когда противники главного героя осматривают комнату, они смотрят только прямо или под мебелью. Однако никогда персонажи боевиков не обращают внимание на потолок, где и скрываются звезды экшенов.
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Женщина на каблуках
Все женщины с уверенностью скажут: бежать на каблуках довольно сложно. Однако в боевиках героини могут с легкостью уйти от преследователей или дать им отпор, будучи в такой обуви.
В фильме "Время" главная героиня бежала в туфлях на шпильке / Фото Netflix
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