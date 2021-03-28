А вы не замечали, что на главных героев боевиков не нападают группами, а каждый из злоумышленников ждет в очереди на порку. Или же хакеры могут взломать даже правительственную систему за несколько щелчков по клавиатуре.

Мы подобрали 8 самых популярных неточностей, которые встречаются в фильмах Голливуда. И уверены, что каждый зритель их замечал в боевиках.

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Убийство отменяется

Когда речь идет о второстепенном персонаже, киллеры или мафиози быстро делают расправу. Однако когда в кадре появляется главный герой, план действий меняется. Убийство превращается в театрализованную игру, разговор всех персонажей, раскрытие каких-то деталей фильма, после чего "жертве" удается обхитрить опытных наемников, или дождаться помощи.

Противники, даже зная опасность своих соперников, не торопились их ликвидировать, как это было в "Мстителях".

"Мстители": смотрите фрагмент фильма

Бег во время перестрелки

Сколько же звезд боевика во время перестрелки прятались за деревянными столами. И чудо: они становились как пуленепробиваемыми в том месте, где был главный герой.

Еще одним недостатком боевиков является бег персонажей во время перестрелки. Пули как будто обходят главных актеров ленты, а они, целы и невредимы, выбираются из комнаты, которая превратилась в решето после стрельбы.

"Копы в глубоком запасе": смотрите фрагмент фильма

Чистые вентиляции

Звезды боевиков часто используют вентиляционные шахты, чтобы незаметно убежать или наоборот – добраться до места происшествия. И во всех голливудских фильмах перед зрителями предстает безупречно чистая вентиляция, чего нет в реальной жизни. Кроме этого, вентиляционные шахт ы не такие просторные, как нам показывают в фильмах.

Еще одним распространенным мифом, который демонстрирует Голливуд, является беззвучность такой затеи. Под тяжестью даже хрупкой женщины, как Зои Салдана в боевике "Коломбиана", металл вентиляции может гнуться с грохотом. И если материал более прочный, тогда шороха точно не избежать.



Зои Салдана в фильме "Коломбиана" / Фото Tristar Pictures

Удар по голове

После удара по голове главные герои фильмов теряют сознание. Однако после этого они приходят в себя, не имея никаких признаков сотрясения мозга.

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Слом правительственных программ за считанные секунды

Пожалуй, во всех фильмах про шпионов или мошенников можно увидеть, что главные герои должны украсть какие-то файлы и для этого с легкостью взламывают даже правительственные системы, которые имеют мощную антихакерскую защиту. И на все героям боевиков нужно всего несколько минут.



Неточности в фильмах / Кадр "8 подруг Оушена" / Фото IMDb

Взрывы в кадре

Сколько раз зрители видели в боевиках зрелищные кадры, когда главные герои оборачиваются спиной к месту взрыва, и когда позади них все пылает, актеры гордо шагают на камеру. В этом случае авторы этих пафосных видео не учитывают, что взрыв имеет ударную волну, которая должна была бы снести с ног героев.

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Интересно, что даже маленький камешек, который попадет ударной волной в человека, может убить. Однако главным героям фильма это никогда не грозит.



Клише в фильмах Голливуда / Фото Paramount Pictures

Противники никогда не смотрят вверх

Когда противники главного героя осматривают комнату, они смотрят только прямо или под мебелью. Однако никогда персонажи боевиков не обращают внимание на потолок, где и скрываются звезды экшенов.

Женщина на каблуках

Все женщины с уверенностью скажут: бежать на каблуках довольно сложно. Однако в боевиках героини могут с легкостью уйти от преследователей или дать им отпор, будучи в такой обуви.