Борис Джонсон остро раскритиковал популярный сериал "Юношество" от Netflix: что произошло

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон резко высказался о популярном сериале "Юношество", который стал одним из топовых лент на Netflix сегодня. Он считает, что сюжет не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Кроме этого Джонсон раскритиковал действующего премьера Кира Стармера за рекомендацию драмы. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Daily Mail.

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Борис Джонсон раскритиковал сериал "Юношество" на Netflix: что произошло

Джонсон считает, что сюжет сериала является лживым. "Юношество" представляет субкультуру инцелов - интернет-культуры, члены которой считают себя неспособными найти романтического или сексуального партнера, хотя стремятся к этому.

Кстати, недавно 15-летний актер сериала "Юношество" рассказал о том, как возвращался в школу после съемок.

Экс-премьер отмечает, что в центре сюжета "половозрелые мужчины по всей стране рисковали превратиться в психопатов-женоненавистников, неспособных справиться с малейшим романтическим отказом". Однако, на его взгляд, "история не соответствует действительности".

Я боюсь, что дети наносят друг другу ножевые ранения, но в подавляющем большинстве преступники и пострадавшие – это молодые мужчины (более 90% пострадавших, судя по госпитализации), и, в отличие от пары подростков в этой драме, жертвами и преступниками являются непропорционально молодые темнокожие мужчины,

– пишет Джонсон.

Он говорит, что вся эта ложь раздражает. Борис Джонсон не согласен с мнением, что сериал является обязательным для просмотра в школах, как ранее заявил действующий премьер Кир Стармер.

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Он добавил, что, на его опыте, все подобные инициативы, основанные на драматизации, имеют тенденцию гламуризировать ножевые преступления в сознании молодых людей и превращать по сути неприятное и обыденное событие в фальшивую мелодраму о Ромео и Джульетте.