Новый научно-фантастический сериал на 8 эпизодов покоряет украинских киноманов на Netflix

Тяжелая рабочая неделя позади, а впереди – время для отдыха и перезагрузки. Поэтому самое время выбрать сериал, который не потребует много времени на просмотр, но точно сможет увлечь сюжетом от начала и до самого финала.

Именно такой историей является восьмисерийный сериал "Бороуз", который сейчас активно просматривают украинцы на платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой ленте.

Почему стоит смотреть сериал "Бороуз"?

Премьера сериала "Бороуз" состоялась 21 мая 2026 года, а сегодня он занимает третье место в рейтинге 10 самых популярных сериалов среди украинцев.

Лента уже имеет довольно высокий рейтинг на IMDb – 7,5 балла из 10 возможных. Еще одним преимуществом сериала является его компактный формат: он насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко можно посмотреть за выходные, потратив на это примерно шесть часов.

"Бороуз" соединил в себе жанры фантастики, фэнтези, драмы, приключений и детектива. Если вы являетесь поклонником хотя бы одного из этих жанров, эта история точно может вас заинтересовать.

Главные роли в сериале сыграли Альфред Молина, Элфри Вудард, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Карлос Миранда, Джена Мелоун, Сет Нумрик.

О чем сюжет сериала "Бороуз"?

Сюжет разворачивается в, казалось бы, обычном доме престарелых – месте, где жители проводят свои дни в мире, спокойствии и согласии.

Однако все меняется, когда сюда приезжает новый житель – Сэм. Мужчина переживает непростой период в жизни, однако, переступив порог этого дома, быстро понимает: здесь далеко не все так просто, как казалось сначала.

"Бороуз": смотрите онлайн трейлер сериала

Вскоре Сэм становится свидетелем жуткого события. Но что именно произошло и какие тайны скрывают жители этого места – узнаете во время просмотра. Финал покажет, смогут ли герои спастись от ужасов, которые скрываются за этой дверью.