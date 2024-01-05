Узнайте в материале, почему актер решил сделать такое медицинское вмешательство, а также, сколько детей имеет Брайан Остин Грин.

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Брайан Остин Грин решился на операцию: почему актер сделал вазэктомию

Грин решился на проведение операции на восьмой неделе после рождения своего пятого сына, Зейна. Выяснилось, что невеста актера, танцовщица Шарна Берджесс, оставаясь на противозачаточных таблетках, снова забеременела. После рождения малыша Остин радикально решил вопрос планирования детей и отправился на операцию.

Родился Зейн, и я подумал, что пора прикрыть лавочку,

– откровенно признался актер.

38-летняя жена актера Шарна призналась, что очень благодарна мужу за такой поступок, поскольку противозачаточные таблетки приносили ей значительный дискомфорт. Поэтому то, что Брайан отважился на операцию, обеспечит отсутствие стресса в сексуальной жизни пары.

Брайан Остин Грин имеет 5 сыновей.

Актер признался, что ни один из этих детей не был запланирован, но он не жалеет и очень любит своих детей.

Я люблю своих детей и не был против ни одного из них. Но я никогда не ожидал положительного результата теста на беременность и не готовился к этому.

– откровенно поделился актер.