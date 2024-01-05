Дізнайтесь в матеріалі, чому актор вирішив зробити таке медичне втручання, а також, скільки дітей має Браян Остін Грін.

Рекомендуємо 10 легких фільмів, які допоможуть розслабитися і забути про все

Браян Остін Грін наважився на операцію: чому актор зробив вазектомію

Грін зважився на проведення операції на восьмому тижні після народження свого п'ятого сина, Зейна. З'ясувалося, що наречена актора, танцівниця Шарна Берджесс, залишаючись на протизаплідних пігулках, знову завагітніла. Після народження малюка Остін радикально розв'язав питання планування дітей і вирушив на операцію.

Народився Зейн, і я подумав, що настав час прикрити крамничку,

– відверто зізнався актор.

38-річна дружина актора, Шарна, зізналась, що дуже вдячна чоловіку за такий вчинок, оскільки протизаплідні таблетки приносили їй значний дискомфорт. Тому те, що Браян наважився на операцію забезпечить відсутність стресу у сексуальному житті пари.

Браян Остін Грін має 5 синів

Актор зізнався, що жоден із цих дітей не був запланованим, утім він не жаліє та дуже любить своїх дітей.

Я люблю своїх дітей і не був проти жодного з них. Але я ніколи не чекав позитивного результату тесту на вагітність і не готувався до цього,

– відверто поділився актор.