"Бриджертоны" 2 сезон: рассекретили дату выхода любимого сериала

"Бриджертоны" вернутся на Netflix 25 марта 2022 года. Второй сезон сериала сместит фокус от истории любви между Дафни (Фиби Дайневор) и Саймоном (Реге-Жан Пейдж) до романа Энтони с Кейт. Он будет основываться на книге Джулии Квинн "Виконт, который меня любил".

О дате выхода новых "Бриджертонов" Netflix сообщил 25 декабря, то есть в день, когда состоялась премьера первого сезона сериала. "С годовщиной, дорогие читатели!" – отметила леди Вислдаун и анонсировала дату релиза.

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"Бриджертоны" быстро заняли первое место в рейтинге зрителей Netflix. Если в популярном сериале сохранятся волшебная сюжетная линия, удивительные повороты и звездные выступления, вполне возможно, что поклонники получат еще больше частей романтической драмы. В конце концов, Раймс доказала, что умеет создавать шоу, а популярность "Бриджертонов" как раз доказывает это.

"Бриджертоны" 2 сезон: анонс даты выхода

"Бриджертоны" 2 сезон: тизер и сюжет

Недавно Netflix заинтриговал любимцев сериала тизером, который анонсирует второй сезон. В коротком ролике мы видим эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном и Кэтрин Шеффилд. Энтони – тот парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона, а Кэтрин – новая героиня – независимая и упрямая девушка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако, от любви до ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви до ненависти не так уж и далеко! Мы увидим, как среди перепалки между героями рождается любовь и страсть.

"Бриджертоны" 2022: смотрите трейлер

Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.