Про дату виходу нових "Бріджертонів" Netflix повідомив 25 грудня, тобто у день, коли відбулася прем'єра першого сезону серіалу. "З річницею, любі читачі!", – зазначила леді Віслдаун і анонсувала дату релізу.

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"Бріджертони" швидко посіли перше місце в рейтингу глядачів Netflix. Якщо в популярному серіалі збережуться чарівна сюжетна лінія, дивовижні повороти та зіркові виступи, цілком можливо, що шанувальники отримають ще більше частин романтичної драми. Зрештою Раймс довела, що вміє створювати шоу, а популярність "Бріджертонів" якраз доводить це.

"Бріджертони" 2 сезон: анонс дати виходу

"Бріджертони" 2 сезон: тизер і сюжет

Нещодавно Netflix заінтригував улюбленців серіалу тизером, який анонсує другий сезон. У короткому ролику ми бачимо емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кетрін Шеффілд. Ентоні – той хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону, а Кетрін – нова героїня – незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон. Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! Ми побачимо, як поміж перепалки між героями народжується кохання і пристрасть.

"Бріджертони" 2022: дивіться трейлер

Нагадаємо, серіал "Бріджертони" вже продовжили на третій і четвертий сезони. А Шонда Раймс в інтерв’ю Variety розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в шоу основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.