Что покажут во 2-й части 4-го сезона "Бриджертонов", которая уже доступна на Netflix
- Вторая часть 4-го сезона "Бриджертонов" продолжает историю любви Бенедикта Бриджертона и горничной Софи, исследуя их отношения и социальные барьеры.
- Финальные эпизоды раскрывают также другие сюжетные линии, такие как трудности в браке Франчески и сэра Килмартина, и дилемма Леди Денбери.
26 февраля 2026 года на Netflix вышло продолжение "Бриджертонов". Ранее поклонники могли посмотреть только первую часть сезона, которая состояла из четырех эпизодов.
Остальные серии стали доступны уже сегодня. В материале 24 Канала рассказываем, что именно покажут во второй части сезона и какие интриги и сюжетные линии получат развязку в финальных эпизодах.
Что покажут во 2-й части 4-го сезона "Бриджертонов"?
Первая часть четвертого сезона сериала "Бриджертоны" изрядно заинтриговала зрителей. Мы увидели, как зарождаются чувства между Бенедиктом Бриджертоном и горничной Софи, которая на самом деле и есть той Леди в серебряном, что покорила его сердце на маскараде. После бала Бенедикт тщетно пытается отыскать загадочную незнакомку, не подозревая, что она совсем рядом. Он не осознает, что Софи и есть той женщиной, которая пленила его с первого же вечера.
Сериал "Бриджертоны" 4 сезон / Кадр из сериала
После той сказочной ночи каждый из них проходит собственный непростой путь. Софи пытается найти свое место под солнцем и выжить в суровой реальности, тогда как Бенедикт ищет любовь, не замечая, что его счастье – ближе, чем кажется.
Финал первой части стал настоящим эмоциональным взрывом. Когда казалось, что Бенедикт вот-вот сделает правильный шаг навстречу своему счастью, он вдруг предлагает Софи стать его любовницей. Однако девушка хочет совсем другого – достоинства, любви и равноправного союза.
Во второй части сезона создатели, вероятно, продолжат раскрывать эту непростую историю любви. Зрители увидят, как будут развиваться отношения между Бенедиктом и Софи и смогут ли они преодолеть социальные барьеры. Они – из разных миров, но иногда для построения счастливых отношений нужны компромиссы и большая смелость.
"Бриджертоны": смотрите онлайн тизер 2-й части
Кроме этого, в начале четвертого сезона было заложено немало других сюжетных линий, которые заинтриговали зрителей: трудности в браке Франчески и сэра Килмартина, новые испытания в деле Леди Виселдаун, внутренние переживания королевы, зарождение чувств в сердце Вайолет Бриджертон, а также дилемма Леди Денбери, которая мечтает оставить двор и вернуться на родину, но не может этого сделать.
Ответы на эти и другие вопросы зрители найдут в четырех новых эпизодах, которые уже доступны на стриминговой платформе Netflix.
Что известно о сериале "Бриджертоны"?
- "Бриджертоны" – сериал, создан по мотивам романов Джулии Квин.
- Каждая новая книга, как и каждый новый сезон, сосредотачивается на отдельной истории любви одного из детей семьи Бриджертонов.
- События происходят в Лондоне в начале XIX века.
- Первый сезон рассказывал о любви Дафны Бриджертон, второй – об отношениях Энтони Бриджертона, третий – о романе Колина Бриджертона, а в четвертом зрители наблюдают за развитием истории Бенедикта Бриджертона.