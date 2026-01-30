"Это издевательство": первые отзывы украинцев на 4 сезон сериала "Бриджертоны"

29 января 2026 года состоялась премьера четвертого сезона сериала "Бриджертоны". Первые четыре эпизода уже доступны на стриминговой платформе Netflix.

Следующие серии выйдут 26 февраля 2026 года. Пока зрители ждут продолжения, можно ознакомиться с первыми отзывами украинских поклонников, которые они оставляют под публикациями на Netflix.ua.

Что пишут украинцы о 4 сезоне "Бриджертонов"?

В сети уже появилось большое количество комментариев от тех, кто успел посмотреть первые четыре эпизода четвертого сезона. Большинство зрителей расстроены тем, что остальные серии можно будет увидеть только в феврале. Первые эпизоды сильно заинтриговали поклонников, и многим уже не терпится узнать, как будет развиваться история Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.

Некоторые зрители отмечают, что даже отключение света в Украине не помешает им посмотреть новые эпизоды. Другие же испытывают недостаток любимых персонажей из предыдущих сезонов, в частности Энтони и Кейт, а также Кресиды.

Вот, что пишут украинцы:

"Уже 4 серии залетели на одном дыхании, как теперь до 26 февраля жить"

"Делить части – это издевательство! Я хочу все серии немедленно

"Я вчера до 1 ночи смотрела, потому что невозможно оторваться! Жду выход второй части!"

"Как переждать этот месяц?"

"У нас нет света, и у нас есть тепло, у нас нет тепла, то "Бриджертоны" согреют наши сердца"

"Даже отсутствие света не помешает премьере"

"Очень крутой сезон, я сегодня кайфонула!"

"Надеюсь увидеть Кресиду в следующих сериях, хотя бы эпизодически. Как и Энтони с Кейт"

"Так грустно, что у Пенелопы другой голос"

Что известно о сюжете 4-го сезона "Бриджертонов"?