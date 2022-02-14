Второй сезон сериала сместит фокус с истории любви между Дафни и Саймоном на роман Энтони с Кейт. Чтобы еще больше заинтриговать зрителей, Netflix показал кадры с главными героями сериала.
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Коротко о шоу
- Основой сериала является серия книг Джулии Квин и второй сезон снят по части под названием "Виконт, который любил меня".
- Главной фигурой истории станет лорд Энтони Бриджертон, который будет искать себе жену.
- Кандидатурой станет Эдвина Шарма, приехавшая с семьей из Бомбея, но его планам помешает сестра Эдвины. Все это завяжется в любовном треугольнике.
В шоу снимаются:
- Джонатан Бейли,
- Голда Рошевель,
- Чаритра Чандран,
- Симона Эшли,
- Шелли Конн,
- Кэл Линч.
Что показали в тизере второго сезона
В тизере продолжения шоу мы увидели эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном и Кэтрин Шеффилд. Энтони (парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона), а Кэтрин (новая героиня) независимая и упрямая девочка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако, от любви до ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви до ненависти не так уж и далеко! В новом сезоне мы увидим, как в перепалках между героями рождается любовь и страсть.
Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.
Тизер второго сезона "Бриджертонов": смотрите видео онлайн