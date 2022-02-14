Другий сезон серіалу змістить фокус від історії кохання між Дафні й Саймоном до роману Ентоні з Кейт. Щоб ще більше заінтригувати глядачів, Netflix показав кадри з головними героями серіалу.

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Коротко про шоу

Основою серіалу є серія книг Джулії Квін і другий сезон знятий за частиною під назвою "Віконт, який любив мене" .

. Головною фігурою історії стане лорд Ентоні Бріджертон , який шукатиме собі дружину.

, який шукатиме собі дружину. Кандидатурою стане Едвіна Шарма, яка приїхала з сім'єю з Бомбея, але його планам завадить сестра Едвіни. Все це зав'яжеться до любовного трикутника.

У шоу знімаються:

Джонатан Бейлі,

Голда Рошевель,

Чарітра Чандран,

Сімона Ешлі,

Шеллі Конн,

Кел Лінч.

Що показали у тизері другого сезону

У тизері продовження шоу ми побачили емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кетрін Шеффілд. Ентоні (хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону), а Кетрін (нова героїня) незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон.

Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! У новому сезоні ми побачимо, як поміж перепалки між героями народжується кохання і пристрасть.

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Нагадаємо, серіал "Бріджертони" вже продовжили на третій і четвертий сезони. А Шонда Раймс в інтерв’ю Variety розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в шоу основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.

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