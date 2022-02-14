"Бриджертоны" возвращаются: Netflix показал официальный тизер второго сезона

В День святого Валентина стриминговый сервис Netflix показал долгожданный тизер второго сезона одного из самых популярных шоу 2021 года. Премьера первой серии "Бриджертонов" состоится 25 марта 2022 года.

Второй сезон сериала сместит фокус с истории любви между Дафни и Саймоном на роман Энтони с Кейт. Чтобы еще больше заинтриговать зрителей, Netflix показал кадры с главными героями сериала.

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Коротко о шоу

Основой сериала является серия книг Джулии Квин и второй сезон снят по части под названием "Виконт, который любил меня".

Главной фигурой истории станет лорд Энтони Бриджертон , который будет искать себе жену.

, который будет искать себе жену. Кандидатурой станет Эдвина Шарма, приехавшая с семьей из Бомбея, но его планам помешает сестра Эдвины. Все это завяжется в любовном треугольнике.

В шоу снимаются:

Джонатан Бейли,

Голда Рошевель,

Чаритра Чандран,

Симона Эшли,

Шелли Конн,

Кэл Линч.

В новом сезоне мы увидим, как в перепалках между героями рождается любовь и страсть.

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Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.

Тизер второго сезона "Бриджертонов": смотрите видео онлайн