32-летняя Таллула показала в своем инстаграме, как проводит воскресенье вместе с 71-летним Брюсом Уиллисом, который в последние годы почти не появляется на публике из-за проблем со здоровьем.

Таллула нежно поцеловала отца

На опубликованном фото Таллула наклонилась к отцу и поцеловала его в голову, обняв рукой. Сам Уиллис сидит рядом с дочерью и выглядит расслабленным.

Подпись тоже получилась максимально простой – без длинного текста о ценности каждого мгновения и трех абзацев философии.

Sunday funday at Papa's, – написала Таллула.

То есть просто "веселое воскресенье у папы". Кадр быстро привлек внимание поклонников Уиллиса, ведь новые фотографии с актером в последнее время появляются нечасто. Семья продолжает делиться отдельными моментами из его жизни, однако делает это преимущественно через личные страницы в соцсетях.

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Недавно Брюс Уиллис был на свадьбе дочери

Новый снимок появился примерно через полтора месяца после еще одного важного семейного события. 8 августа 2026 года Таллула Уиллис вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Свадьба состоялась в Айдахо, в семейном доме Уиллисов. На торжестве присутствовал и Брюс – на опубликованных позже снимках актер улыбался, обнимая дочь, а рядом стоял ее муж.

Таллула – младшая из трех дочерей Уиллиса и его бывшей жены Деми Мур. У бывших супругов также есть дочери Румер и Скаут. Еще двух дочерей – Мэйбел и Эвелин – актер воспитывает вместе с женой Эммой Хэминг-Уиллис.

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

В марте 2022 года семья сообщила, что актер завершает карьеру из-за афазии, которая сказывалась на его когнитивных способностях. В феврале 2023 года родные уточнили диагноз – у Уиллиса обнаружили фронтотемпоральную деменцию (FTD).

С тех пор семья актера старается проводить с ним как можно больше времени. Его дочери периодически делятся совместными фотографиями, а Деми Мур и Эмма Хэминг Уиллис публично рассказывали о поддержке Брюса и жизни семьи после постановки диагноза.

Ранее мы рассказывали, как снимали фильм с Брюсом Уиллисом, которого все любят.