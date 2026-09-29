32-річна Таллула показала у себе в Instagram, як проводить неділю разом із 71-річним Брюсом Віллісом, який останні роки майже не з'являється на публіці через проблеми зі здоров'ям.

Таллула ніжно поцілувала батька

На опублікованому фото Таллула нахилилася до батька й поцілувала його в голову, обійнявши рукою. Сам Вілліс сидить поруч із донькою та виглядає розслабленим.

Підпис теж вийшов максимально простим – без довгого тексту про цінність кожної миті та трьох абзаців філософії.

Sunday funday at Papa's, – написала Таллула.

Тобто просто "весела неділя у тата". Кадр швидко привернув увагу шанувальників Вілліса, адже нові фотографії з актором останнім часом з'являються нечасто. Родина продовжує ділитися окремими моментами з його життя, однак робить це переважно через особисті сторінки в соцмережах.

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Нещодавно Брюс Вілліс був на весіллі доньки

Новий знімок з'явився приблизно через півтора місяця після ще однієї важливої сімейної події. 8 серпня 2026 року Таллула Вілліс вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Весілля відбулося в Айдахо, у родинному будинку Віллісів. На святі був і Брюс – на опублікованих пізніше кадрах актор усміхався, обіймаючи доньку, а поруч стояв її чоловік.

Таллула – молодша з трьох доньок Вілліса та його колишньої дружини Демі Мур. Колишнє подружжя також має доньок Румер і Скаут. Ще двох доньок – Мейбел та Евелін – актор виховує з дружиною Еммою Гемінг Вілліс.

Що відомо про стан Брюса Вілліса

У березні 2022 року сім'я повідомила, що актор завершує кар'єру через афазію, яка впливала на його когнітивні здібності. У лютому 2023-го рідні уточнили діагноз – у Вілліса виявили фронтотемпоральну деменцію (FTD).

Відтоді родина актора намагається проводити з ним якомога більше часу. Його доньки періодично діляться спільними фотографіями, а Демі Мур та Емма Гемінг Вілліс публічно розповідали про підтримку Брюса та життя родини після діагнозу.

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