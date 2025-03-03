Фильм также получил три награды Золотой глобус (лучший драматический фильм, режиссура и мужская роль) и вызвал восхищение на Венецианском кинофестивале. О чем фильм "Бруталист" и где его можно посмотреть – пишет Кино 24.

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Так, главный герой – Ласло Тот, архитектор из Венгрии еврейского происхождения, который пережил Холокост и вместе с женой Эржебет переехал в США в поисках новой жизни.

Америка показана как страна больших возможностей, но и скрытых проблем. Талант Ласло в стиле брутализм (архитектурное направление, использующее простые геометрические формы из бетона) привлекает внимание богатого заказчика, который предлагает ему важный проект. Но путь к успеху оказывается непростым.

Фильм "Бруталист" снят на специальной пленке VistaVision, которую когда-то использовал легендарный режиссер Альфред Хичкок. Это придает картине особой глубины и детализации.

Лента касается важных тем – иммиграции, американской мечты и борьбы с капитализмом, показывая, как идеалы разрушаются под давлением реальности.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

Для Броуди эта роль стала самым большим достижением после "Пианиста", за который он получил своего первого Оскара 22 года назад. Обе роли объединяет тема Холокоста.

Где смотреть фильм "Бруталист"

Украинские зрители смогут увидеть фильм с 20 февраля 2025 года в кинотеатрах "Планета кино", Multiplex и киевском "Жовтне". Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами и 15-минутным перерывом.