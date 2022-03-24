Фестиваль Series Mania в 12 раз проходит в городке Лилль (Франция) и традиционно собирает ведущих производителей сериалов во всем мире. В этом году FILM.UA в партнерстве с Drugi Plan (Хорватия) представили проект "Граница" вне конкурсной программы. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба картины.

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Презентация проекта состоялась 22 марта с участием Екатерины Вишневской, директора по развитию и копродукции FILM.UA.

Екатерина Вишневская презентовала сериал "Граница" и поддержала Украину

Екатерина успела поделиться своими мыслями и переживаниями относительно ситуации, сложившейся в Украине в результате военной агрессии со стороны России и в очередной раз призвала мировое киносообщество поддержать страну на информационном фронте.

Продюсер подчеркнула, что "Граница" – о поиске ответа на вопрос "кем я являюсь". Новый эпизод сериала – новое обращение. Эти вопросы поднимаются едва ли не ежедневно, в частности народами стран-соседей – Словакии, Словении, Венгрии… Наш опыт, на сегодняшний день, является наиболее релевантным. Уже более 8 лет мы ищем ответы на эти вопросы – сначала на Востоке, а теперь и чуть ли не по всей территории нашей процветающей страны. И пока мы боремся за это право, проливая кровь отважных украинских героев, мы защищаем еще ценности и стремление всей Европы".

Екатерина поблагодарила каждого, кто находится вне эпицентра боевых действий, и думает, что делает недостаточно. Ведь продюсер "уверена, что каждый имеет свое время и место в этой войне, которая является не только украинской, но и европейской".

Война – это не просто слово, это действие. Будем вместе: и в работе, и в войне,

– отметила Екатерина Вишневская, директор по развитию и копродукции FILM.UA.

Сейчас мы все как никогда едины. Задача каждого из нас – защищать и прославлять Украину, в частности, на информационно-культурном фронте.