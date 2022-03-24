Фестиваль Series Mania в 12-те проходить у містечку Лілль (Франція) та традиційно збирає провідних виробників серіалів у всьому світі. Цьогоріч FILM.UA у партнерстві з Drugi Plan (Хорватія) представили проєкт "Кордон" поза конкурсною програмою. Про це 24 каналу повідомила пресслужба картини.
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Презентація проєкту відбулася 22 березня за участі Катерини Вишневської, директорки з розвитку та копродукції FILM.UA.
Катерина Вишневська презентувала серіал "Кордон" і підтримала Україну
Катерина встигла поділитися своїми думками та переживаннями й щодо ситуації, що склалася в Україні внаслідок військової агресії з боку Росії та вкотре закликала світову кіноспільноту підтримати країну на інформаційному фронті.
Продюсерка наголосила, що "Кордон" – про пошук відповіді на питання "ким я є". Новий епізод серіалу – нове звернення. Ці питання порушуються чи не щодня, зокрема народами країн-сусідів – Словаччини, Словенії, Угорщини… Наш досвід, станом на сьогодні, є найбільш релевантним. Уже понад 8 років ми шукаємо відповіді на ці питання – спочатку на Сході, а відтепер і ледь не по всій території нашої квітучої країни. І поки ми боремося за це право, проливаючи кров відважних українських героїв, ми захищаємо ще й цінності та прагнення усієї Європи".
Катерина подякувала кожному, хто, знаходиться поза епіцентром бойових дій, і думає, що робить недостатньо. Адже продюсерка "впевнена, що кожен має свій час і місце у цій війні, яка є не лише українською, а і європейською".
Війна – це не просто слово, це – дія. Будьмо разом: і в роботі, і у війні,
– зазначила Катерина Вишневська, директорка з розвитку та копродукції FILM.UA.
Зараз ми всі як ніколи єдині. Задача кожного з нас – боронити та прославляти Україну, зокрема на інформаційно-культурному фронті.
На Series Mania 2022 презентували серіал "Кордон" / Фото пресслужби
Про що розповідає серіал "Кордон"
"Кордон" – сімейна драма про надприродне. За сюжетом, заради порятунку сина, депресивний батько-одинак погоджується на курс нетрадиційної терапії, який відкриє двері в минуле Центральної та Східної Європи, звідки простягається родинне коріння головного героя, з численними травмами та дозволить підійти до джерела сімейного прокляття.
В чому основний конфлікт 8-серійної драми
Основний конфлікт 8-серійної драми полягає в пошуку істини через прийняття. Головний герой має пройти непростий шлях і зазирнути в очі болючим монстрам з минулого, дізнавшись нарешті сімейну таємницю, яка ставила під загрозу життя його роду, а нині – і єдиного 6-річного сина.
Ця подорож поведе героя телесеріалу дивним шляхом від сьогодення аж до початку двадцятого століття, і в кожній серії він зустрінеться з одним родичем, який має одну окрему травму, у певний момент історії – на території Австрії, Угорщини, України, Хорватії або Словаччини.
Кожна особиста травма в епізоді – травма конкретної держави, що у підсумку є спільною травмою усього регіону: поява раптових кордонів, які розлучили тисячі сімей, проте не змінили самовизначення людей, народів.
Що варто знати про створення стрічки
Проєкт було створено в межах престижної програми Midpoint під менторством продюсерів та шоуранерів, які зробили успішну кар’єру в Netflix, HBO та інших платформах і каналах.