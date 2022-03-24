"Будем вместе: и в работе, и в войне": Екатерина Вишневская презентовала сериал "Граница"
Директор по развитию и копродукции FILM.UA Group Екатерина Вишневская на Series Mania 2022 с коллегами из Хорватии презентовала новый проект "Граница". О чем рассказывает драма – читайте на Кино 24.
Фестиваль Series Mania в 12 раз проходит в городке Лилль (Франция) и традиционно собирает ведущих производителей сериалов во всем мире. В этом году FILM.UA в партнерстве с Drugi Plan (Хорватия) представили проект "Граница" вне конкурсной программы. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба картины.
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Презентация проекта состоялась 22 марта с участием Екатерины Вишневской, директора по развитию и копродукции FILM.UA.
Екатерина Вишневская презентовала сериал "Граница" и поддержала Украину
Екатерина успела поделиться своими мыслями и переживаниями относительно ситуации, сложившейся в Украине в результате военной агрессии со стороны России и в очередной раз призвала мировое киносообщество поддержать страну на информационном фронте.
Продюсер подчеркнула, что "Граница" – о поиске ответа на вопрос "кем я являюсь". Новый эпизод сериала – новое обращение. Эти вопросы поднимаются едва ли не ежедневно, в частности народами стран-соседей – Словакии, Словении, Венгрии… Наш опыт, на сегодняшний день, является наиболее релевантным. Уже более 8 лет мы ищем ответы на эти вопросы – сначала на Востоке, а теперь и чуть ли не по всей территории нашей процветающей страны. И пока мы боремся за это право, проливая кровь отважных украинских героев, мы защищаем еще ценности и стремление всей Европы".
Екатерина поблагодарила каждого, кто находится вне эпицентра боевых действий, и думает, что делает недостаточно. Ведь продюсер "уверена, что каждый имеет свое время и место в этой войне, которая является не только украинской, но и европейской".
Война – это не просто слово, это действие. Будем вместе: и в работе, и в войне,
– отметила Екатерина Вишневская, директор по развитию и копродукции FILM.UA.
Сейчас мы все как никогда едины. Задача каждого из нас – защищать и прославлять Украину, в частности, на информационно-культурном фронте.
На Series Mania 2022 презентовали сериал "Граница" / Фото прессслужбы
О чем рассказывает сериал "Граница"
"Граница" – семейная драма о сверхъестественном. По сюжету, ради спасения сына, депрессивный отец-одиночка соглашается на курс нетрадиционной терапии, который откроет двери в прошлое Центральной и Восточной Европы, откуда простираются родные корни главного героя, с многочисленными травмами и позволят подойти к источнику семейного проклятия.
В чем основной конфликт 8-серийной драмы
Основной конфликт 8-серийной драмы состоит в поиске истины через принятие. Главный герой должен пройти непростой путь и заглянуть в глаза болезненным монстрам из прошлого, узнав наконец семейную тайну, ставившую под угрозу жизнь его рода, а ныне – и единственного 6-летнего сына.
Это путешествие поведет героя телесериала удивительным путем с сегодняшнего дня вплоть до начала двадцатого века, и в каждой серии он встретится с одним родственником, имеющим одну отдельную травму, в определенный момент истории – на территории Австрии, Венгрии, Украины, Хорватии или Словакии.
Каждая личная травма в эпизоде – травма конкретного государства, что в итоге является общей травмой всего региона: появление внезапных границ, разлучивших тысячи семей, однако не изменивших самоопределение людей, народов.
Что следует знать о создании ленты
Проект был создан в рамках престижной программы Midpoint под менторством продюсеров и шоуранеров, сделавших успешную карьеру в Netflix, HBO и других платформах и каналах.