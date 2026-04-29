Именно таким является "Человек-паук" 2002 года – первая часть истории о культовом герое, которая положила начало современной волне супергеройского кино. В материале 24 Канала рассказываем, почему стоит посмотреть этот фильм.

Фильм "Человек-паук" (2002) является одним из первых супергеройских проектов нового поколения, который имел огромный коммерческий успех. Лента собрала более 100 миллионов долларов только за первый уикенд и стала настоящей легендой супергеройского кино.

Сюжет рассказывает об обычном школьнике Питере Паркере, которого кусает генетически измененный паук. В результате он получает сверхспособности: может лазить по стенам, имеет чрезвычайную силу и скорость.

Сначала парень пытается использовать свои способности для собственной выгоды, однако после трагедии в семье осознает важную истину: вместе с большой силой приходит и большая ответственность. С тех пор он вынужден противостоять настоящему злу.

Лента получила высокие оценки зрителей во всем мире. В частности, на платформе IMDb фильм имеет рейтинг 7,4 из 10. Кроме того, он получил ряд престижных наград и номинаций, в частности премии "Сатурн" и MTV Movie Awards, а также был номинирован на премию Оскар и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Главные роли в фильме исполнили Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко, Клифф Робертсон, Розмари Харрис, Дж. К. Симмонс, Джо Манганьелло, Майкл Пападжон, Билл Нанн и другие.

Фильм "Человек-паук" 2002 года стал первой частью истории о популярном супергерое, но точно не последней. На YouTube-канале "Кинопил", где откровенно говорят о кино и оценивают, какие ленты достойны внимания, а какие – нет, уже обсудили, кто из "пауков" является лучшим.

Обозреватели сравнили трех актеров, которые в разные годы играли Питера Паркера: Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Магуайр снимался в трилогии 2002-2007 годов, Гарфилд – в фильмах 2012–2014 годов, а Холланд – в версии киновселенной Marvel, начиная с 2016 года.

По словам обозревателей, фаворитом остается именно Тоби Магуайр. Его версию Человека-паука считают культовой: она задала тон жанру и стала для многих зрителей "сердцем" этой истории. В то же время не всем нравится чрезмерная эмоциональность и уязвимость его героя.

Зато версия Тома Холланда отличается легкостью, современностью и харизмой. Однако ее часто критикуют за менее серьезный тон и определенную беззаботность.

Образ Эндрю Гарфилда получил наименьшую поддержку среди обозревателей. По их мнению, эта версия Человека-паука является самой слабой, ведь не оставила такого же мощного культурного следа, как другие.