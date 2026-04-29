Саме таким є "Людина-павук" 2002 року – перша частина історії про культового героя, яка започаткувала сучасну хвилю супергеройського кіно. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому варто переглянути цей фільм.

Фільм "Людина-павук" (2002) є одним із перших супергеройських проєктів нового покоління, який мав шалений комерційний успіх. Стрічка зібрала понад 100 мільйонів доларів лише за перший вікенд і стала справжньою легендою супергеройського кіно.

Сюжет розповідає про звичайного школяра Пітера Паркера, якого кусає генетично змінений павук. Унаслідок цього він отримує надздібності: може лазити по стінах, має надзвичайну силу та швидкість.

Спочатку хлопець намагається використовувати свої здібності для власної вигоди, однак після трагедії в родині усвідомлює важливу істину: разом із великою силою приходить і велика відповідальність. Відтоді він змушений протистояти справжньому злу.

Що відомо про успіх стрічки?

Стрічка отримала високі оцінки глядачів у всьому світі. Зокрема, на платформі IMDb фільм має рейтинг 7,4 із 10. Крім того, він здобув низку престижних нагород і номінацій, зокрема премії "Сатурн" та MTV Movie Awards, а також був номінований на премію Оскар і премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Головні ролі у фільмі виконали Тобі Магвайр, Віллем Дефо, Кірстен Данст, Джеймс Франко, Кліфф Робертсон, Розмарі Гарріс, Дж. К. Сіммонс, Джо Манганьєлло, Майкл Пападжон, Білл Нанн та інші.

Хто з акторів історії "Людини-павука" найкраще втілює героя?

Фільм "Людина-павук" 2002 року став першою частиною історії про популярного супергероя, але точно не останньою. На YouTube-каналі "Кінопил", де відверто говорять про кіно та оцінюють, які стрічки варті уваги, а які – ні, уже обговорили, хто з "павуків" є найкращим.

Оглядачі порівняли трьох акторів, які в різні роки грали Пітера Паркера: Тобі Магвайра, Ендрю Гарфілда та Тома Голланда. Магвайр знімався у трилогії 2002-2007 років, Гарфілд – у фільмах 2012–2014 років, а Голланд – у версії кіновсесвіту Marvel, починаючи з 2016 року.

За словами оглядачів, фаворитом залишається саме Тобі Магвайр. Його версію Людини-павука вважають культовою: вона задала тон жанру та стала для багатьох глядачів "серцем" цієї історії. Водночас не всім подобається надмірна емоційність і вразливість його героя.

Натомість версія Тома Голланда вирізняється легкістю, сучасністю та харизмою. Однак її часто критикують за менш серйозний тон і певну безтурботність.

Образ Ендрю Гарфілда отримав найменшу підтримку серед оглядачів. На їхню думку, ця версія Людини-павука є найслабшою, адже не залишила такого ж потужного культурного сліду, як інші.