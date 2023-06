Над музыкальным видеорядом к фильму "Человек-паук: Через вселенные" работал продюсер Metro Boomin. Вместе со знаменитыми американскими исполнителями, такими как Swae Lee, Lil Wayne, Offset, A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, James Blake и 21 Savage, он создал невероятные саундтреки, которые слушают миллионы пользователей в сети.

Все песни из фильма "Человек-паук: Через вселенные", которые слушают миллионы

Над саундтреками также работал композитор Дэниел Пембертон. В одном из своих он отметил: "В этом фильме столько разных шумов, тем, звуков, которые взаимосвязаны. Так что это действительно сложно. Существуют ритмы, взаимосвязанные с ритмами других мест. Есть мелодические идеи, которые представляют персонажей, сюжетные ритмы, концепции в фильме, и некоторые из них связаны очень очевидными способами, так что вам нужно было бы очень обратить внимание, но, надеемся, это объединяет весь фильм, делая его похожим на очень целостную вселенную, как звуковой, да и визуальный".

Annihilate – Metro Boomin & Swae Lee, Lil Wayne, Offset: слушайте онлайн



Am I Dreaming – Metro Boomin & A$AP Rocky, Roisee: слушайте онлайн



All The Way Live – Metro Boomin & Future, Lil Uzi Vert: слушайте онлайн



Danger (Spider) – Offset & JID: слушайте онлайн



Hummingbird – Metro Boomin & James Blake: слушайте онлайн



Calling – Metro Boomin & Swae Lee, Nav, feat. A Boogie Wit Da Hoodie: слушайте онлайн



Silk & Cologne (Spider-Verse Remix) – EI8HT & Offset: слушайте онлайн



Link Up (Spider-Verse Remix) – Metro Boomin & Don Toliver, Wizkid feat. Beam & Toian: слушайте онлайн



Self Love – Metro Boomin & Coi Leray: слушайте онлайн



Home – Metro Boomin & Don Toliver, Lil Uzi Vert: слушайте онлайн



Nonviolent Communication – Metro Boomin & James Blake, A$AP Rocky, 21 Savage: слушайте онлайн



Givin' Up (Not the One) – Don Toliver & 21 Savage, 2 Chainz: слушайте онлайн



Nas Morales – Metro Boomin & Nas: слушайте онлайн