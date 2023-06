Над музичним відеорядом до фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт" працював продюсер Metro Boomin. Разом зі знаменитими американським виконавцями, такими як Swae Lee, Lil Wayne, Offset, A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, James Blake та 21 Savage він створив неймовірні саундтреки, які слухають мільйони користувачів у мережі.

Усі пісні з фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт", які слухають мільйони

Над саундтреками також працював композитор Деніел Пембертон. У одному зі своїх він зазначив: "У цьому фільмі стільки різних шумів, тем, звуків, які взаємопов’язані. Так що це дійсно складно. Існують ритми, які взаємопов’язані з ритмами інших місць. Є мелодичні ідеї, які представляють персонажів, сюжетні ритми, концепції у фільмі. І деякі з них пов’язані дуже очевидними способами. Таким чином, що вам потрібно було б дуже звернути увагу. Але, сподіваємося, це об’єднує весь фільм, роблячи його схожим на дуже цілісний всесвіт, як звуковий, так і візуальний".

Annihilate – Metro Boomin & Swae Lee, Lil Wayne, Offset: слухайте онлайн



Am I Dreaming – Metro Boomin & A$AP Rocky, Roisee: слухайте онлайн



All The Way Live – Metro Boomin & Future, Lil Uzi Vert: слухайте онлайн



Danger (Spider) – Offset & JID: слухайте онлайн



Hummingbird – Metro Boomin & James Blake: слухайте онлайн



Calling – Metro Boomin & Swae Lee, Nav, feat. A Boogie Wit Da Hoodie: слухайте онлайн



Silk & Cologne (Spider-Verse Remix) – EI8HT & Offset: слухайте онлайн



Link Up (Spider-Verse Remix) – Metro Boomin & Don Toliver, Wizkid feat. Beam & Toian: слухайте онлайн



Self Love – Metro Boomin & Coi Leray: слухайте онлайн



Home – Metro Boomin & Don Toliver, Lil Uzi Vert: слухайте онлайн



Nonviolent Communication – Metro Boomin & James Blake, A$AP Rocky, 21 Savage: слухайте онлайн



Givin’ Up (Not the One) – Don Toliver & 21 Savage, 2 Chainz: слухайте онлайн



Nas Morales – Metro Boomin & Nas: слухайте онлайн