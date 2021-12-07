Кэмерон пытался снять фильм о Человеке-пауке в середине 90-х, между "Терминатором 2" и "Титаником", однако режиссеру так и не удалось договориться с главами киностудий, чтобы они купили права на экранизацию.

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Он вспоминает, что работал над проектом в тесном сотрудничестве со Стеном Ли (автор комиксов о Человеке-пауке) и постоянно спрашивал у него разрешения, чтобы определиться с концепцией персонажа.

Каким мог быть фильм о "Человеке-пауке" от Кэмерона

Режиссер отмечает, что хотел сделать в фильме акцент на переменах, которые переживают подростки во время взросления – аналогично тому, как меняется Человек-паук с приобретением новых способностей. По словам Кэмерон, его кинокомикс был бы метафорой того, как люди не осознают свой настоящий потенциал и возможности, которые у них есть на самом деле.

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Первое, что важно понять – что это не Человек-паук. Да, он носит это имя, но он не взрослый Человек-паук. Он, скорее, ребенок-паук. Или подросток-школьник-паук. Он такой гик, которого никто не замечает и не очень популярен среди людей. И в моем понимании это была метафора полового созревания и всех изменений в теле человека в этот период, фильм о разных тревогах из-за общества, ожиданий других людей, отношения с привлекающим полом.

– сказал Джеймс Кэмерон.

Кэмерон также решил, что у Питер Паркера биологическая паутина, а не классические веб-шутеры, которые изобретал герой комиксов после укуса паука. С идеей режиссера согласился и Стэн Ли, и, несмотря на то, что Кэмерон так и не снял фильм, концепцию биологической паутины реализовали в экранизации Сэма Рэйми 2002 года, а позже и в комиксах.

Постановщик отмечает, что его Человек-паук очень отличался бы от той версии, которую показали в начале 2000-х. Режиссер хотел сделать фильм более реалистичным, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто такие события могли произойти в реальности.

Я хотел сделать что-то вроде серьезной реальности. Супергерои всегда были для меня чем-то из разряда фантастики, и у меня было желание сделать что-то в духе, близком к "Терминатору" и "Чужому". Я хотел, чтобы местом событий был Нью-Йорк в наши дни. Парня кусает паук, и у него появляются эти умения, после чего он начинает воображать себя Человеком-пауком. Он создает себе костюм, и он ужасен, потом ему нужно улучшить свой костюм, и для него это одна большая проблема. Я хотел, чтобы в основе истории лежали общечеловеческие переживания, знакомые каждому,

– вспоминает Джеймс Кэмерон.

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Какое-то время "Пауком" никто не владел и Кэмерон уговаривал FOX, чтобы студия взялась за IP, однако в компании не захотели ввязываться в судебные разбирательства из-за нерешенных вопросов с правами. Режиссер вспоминает, что говорил тогда президенту FOX Питеру Чернину, что "Паук" будет позже стоить миллиард, а то и десятки миллиардов долларов.

Постановщик отмечает, что история с неснятым фильмом о Человеке-пауке сильно встряхнула его и стала ценным уроком. После этого режиссер решил сконцентрироваться на своих личных проектах и ​​замыслах, а не пытаться снять что-то уже по готовым IP. По его словам, для него это был "пинок под зад", в котором он нуждался на тот момент, чтобы пойти дальше и продолжать снимать что-то свое.

Кстати, уже 16 декабря 2021 года на экраны выйдет новый фильм из трилогии "Человек-паук", где Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа попытается изменить прошлое и заставить всех забыть, что он и есть Человек-паук, но столкнется с многочисленными проблемами.