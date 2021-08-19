Чем удивил сеть украинский трейлер эпической истории "Вечных"

Kinomania Film Distribution в ютубе представила официальный украинский трейлер супергеройского экшена "Вечные". Премьера в Украине состоится 4 ноября 2021. Что показали в трейлере – читайте дальше.

Режиссером эпической истории стала Хлои Чжао – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу.

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Чем удивил трейлер "Вечных"

Супергерои не могут защитить людей от них самих, потому что получили строгий запрет на вмешательство в дела смертных. Вечные снова должны собраться, чтобы противостоять своим давним врагам.

5 лет назад Танос за мгновение уничтожил половину вселенной, и жителям этой планеты пришлось вернуть пропавших и сорвать его план,

– рассказывают в трейлере.

С трейлера становится понятно, как Мстители вернули половину пропавшего человечества из-за Таноса. Во вселенной есть скрытая сила, которая пытается уничтожить Землю. У Вечных семь дней, чтобы предотвратить конец света.

Ровно неделю. Мы вечны. Нас послали сюда семь тысяч лет назад, чтобы защитить людей от Девиантов,

– говорится в видео.

"Вечные" 2021: официальный украинский трейлер

Актерский состав фильма "Вечные"