"Черная пантера: Ваканда навсегда": новые герои и песня Боба Марли – которым вышел трейлер фильма

Marvel показала тизер-трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", который станет продолжением супергеройской картины 2018 года и тридцатой картиной киновселенной Marvel. Премьера в Украине пройдет 10 ноября 2022 года.

Ролик вышел на ютуб-канале компании Marvel. В нем внимательные зрители увидели нового героя супергеройского фильма.

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Marvel показала тизер-трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"

В ролике мы видим уникальные кадры из будущей картины, трогательные и напряженные моменты, героиню Рири Уильямс, которую в фильме зовут Железное Сердце, военачальника М'Баку и Шури, сестру Т'Чаллы. Кроме этого, можно увидеть Немора – владыку Атлантиды, черпающую вдохновение из воды.

В тизере-трейлере фантастически звучит песня No woman, No cry Боба Марли в исполнении певицы Tems.

В сутку, по состоянию на 25 июля, трейлер набрал более 17 миллионов просмотров!

"Черная пантера: Ваканда навсегда": смотрите тизер-трейлер

Что известно сегодня о фильме

В августе 2020 года Райан Куглер написал сценарий к фильму. Он также выступил режиссером картины. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. В декабре 2020 года глава Marvel Studios Кевин Файг официально подтвердил, что замену Чедвику Боузману не будет искать. По его словам, смерть актера стала для всех его коллег большим ударом.

В то же время кинокомпания Marvel нашла решение по сценарию "Черной Пантеры 2". В центре событий предстанут другие герои Ваканды, которые будут защищать ее и достойно продолжать дело Т'Чаллы, которого сыграл Чедвик Боузман.

Очевидно, что без Чедвика это происходит очень эмоционально. Но, кроме этого, все очень вдохновлены возможностью вернуть зрителям и фанатам мир Ваканды. Мы сделаем это так, чтобы Чедвик нами гордился,

– сказал Кевин Файг.

Загадочное название фильма было рассекречено 3 мая 2021 года.

"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Фильм заработал 1,34 миллиарда долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом Marvel.

Лента семь раз была номинирована на премию Оскар, в том числе за лучший фильм (первый фильм о супергероях) и все-таки получила его за музыку, дизайн костюмов и постановку.

В фильме "Черная Пантера: Ваканда навсегда" снимутся:

Данай Гурира – Глаз;

Летиция Райт – Шури;

Мартин Фриман – Эверетт К. Росс;

Уинстон Дьюк – М'Баку;

Люпито Нионго – Накиа;

Флоренс Касумба – Айо;

Анджела Бассет – Рамонда.

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