Показы фильмов бесплатные, для этого нужно просто зарегистрироваться и просматривать картины в кинотеатрах или онлайн. Об этом 24 Каналу рассказал программный директор "Чилдрен Кинофест" Илья Дядик.

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Как будет проходить "Чилдрен Кинофест"

Илья Дядик отметил, что для кинофеста выбирали более развлекательные картины, чтобы дети могли отвлечься от войны, но достаточно вдумчивые. "Чилдрен Кинофест" имеет несколько программ. В частности, международную, в которой показывают полнометражные фильмы, мультфильмы для детей, созданные взрослыми. Победителя будут определять дети.

Также есть конкурс работ, которые создали украинские дети. Это короткометражные мультики и фильмы до 8 минут. Есть 13 картин, которые будет оценивать профессиональное жюри и определит победителя. Приз – 20 тысяч гривен.

Дети снимают очень много. Дети рассказывают не только о своих повседневных переживаниях, но и о войне. У нас есть короткометражные фильмы, созданные с детьми, которые касаются темы войны,

– подчеркнул он.

Мероприятие состоится в кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого, Чернигова и Запорожья. В частности, в Запорожье локация расположена в бомбоубежище. В остальных городах когда будет звучать сигнал воздушной тревоги, зрители будут направляться в укрытие.

Для просмотра картин оффлайн и онлайн нужно зарегистрироваться на сайте. Онлайн-показы доступны из любой точки Украины.

Программный директор "Чилдрен Кинофест" отметил, что такие мероприятия нужны, чтобы поддерживать, вдохновлять детей, прежде всего отвлекать от войны. В частности, они участвуют в конкурсе детских работ, самостоятельно придумывают сценарии и снимают на телефон.

"Также мы активно сотрудничаем с организациями семей военных, чтобы семьи, дети, жены, родители, кто находится не на фронте, могли провести это время вместе и не забывать о родных", – добавил Илья Дядик.

Что известно о "Чилдрен Кинофесте"