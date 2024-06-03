Фильм можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO. Стоимость доступа к фильму зависит от качества видео и варьируется от 119 грн до 149 грн.
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"Я, Победа и Берлин" доступен онлайн: о чем лента: о чем лента
В начале 1990-х годов молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль "Победа". Он решает отправиться на этой машине в Берлин с амбициозной целью обменять ее на шестисотый "Мерседес".
"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
В дорогу Кузьма отправляется вместе со своим другом, который планирует продать в Германии старые советские манекены. По прибытию в Берлин, Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который вдохновляет его впервые выступить на большой сцене.
Весь путь в немецкую столицу наполнен целым рядом забавных приключений, которые добавляют путешествию еще больше ярких моментов.
Музыка в фильме
В фильме вы услышите любимые хиты Скрябина. Среди них:
- Джамала – "Пусть будет так, как хочешь ты",
- Monatik – "Старые фотографии",
- "Без обмежень" – "Мовчати",
- Alina Pash – "Жду ночи",
- Dzidzio – "То мое море",
- "Антитела" – "Чернобыль форева",
- Adam – "Говорили и курили",
- "ТНМК" – "Кольорова".
Смотрите ленту о любимом исполнителе миллионов и вдохновитесь историей из жизни неугомонного Кузьмы.